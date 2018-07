L’affaire Lepage

La controverse provoquée par l’absence d’acteurs autochtones dans Kanata, le futur spectacle de Robert Lepage, est dangereuse précisément pour les personnes qui l’attaquent. Alors qu’il serait criminel de se faire passer pour une victime (que ce soit un enfant des Premières Nations, une victime de l’esclavage ou un survivant de l’Holocauste) dans la « vie réelle », il a toujours fait partie de l’acte de création de les incarner. L’Art est artifice et le théâtre est imitation.



Toutes les actrices qui ont tenu le rôle d’Anne Franck sur scène n’étaient pas juives et tous les acteurs qui ont tenu celui d’Othello n’étaient pas noirs. Imposer de telles règles en invoquant l’appropriation culturelle revient à limiter l’art à l’autobiographie. Les critiques émises par les soi-disant « voix libérales » nuisent fortement au libéralisme même.



En essayant de réduire Robert Lepage au silence, ses critiques donnent des arguments aux idéologues de droite qui désirent que chaque communauté (définies par les hiérarchies au pouvoir) reste dans son propre ghetto et se soumette ainsi à une simple tolérance ou à une prohibition absolue. Si nous exigeons que seules les victimes soient autorisées à parler pour elles-mêmes, nous les enfermons dans un statut permanent de victime sans espoir de libération.

Alberto Manguel, directeur de la Bibliothèque nationale de l’Argentine

Le 18 juillet 2018

Le défi de Macron

Le président Emmanuel Macron, par l’affaire Benalla, a montré qu’il n’était pas invincible, que sa présidence n’était pas toujours réglée au quart de tour. En donnant autant de pouvoir et de privilèges à son garde du corps, qui n’est pas un policier, il a témoigné d’un grave manque de jugement. Plus grave, sur le plan politique, il n’a pas su régler promptement et efficacement cette affaire, somme toute assez banale. Il a laissé aller les choses et c’est devenu une crise, une affaire d’État.

Le président connaît une grande chute de popularité. Le lien de confiance avec les Français semble bien avoir disparu. Pourra-t-il refaire ce lien ? C’est le grand défi qui attend Emmanuel Macron. Sa seule carte maintenant sera celle de la franchise et des excuses. Ce ne sera pas facile pour un homme qui se disait « jupitérien ». Pour gagner son pari, son humilité forcée devra cependant être réelle.

Michel Lebel

Entrelacs, le 24 juillet 2018

La CAQ doit recruter Houda-Pepin

Si François Legault et la Coalition avenir Québec veulent avoir une chance de se débarrasser de Gaétan Barrette dans La Pinière, je leur conseille de recruter une candidate qui y a été députée pendant presque 20 ans : Fatima Houda-Pepin. Il y a beaucoup de points communs entre cette dernière et le premier.

D’abord, les deux sont fédéralistes ; ensuite, ils ont quasiment la même vision sur le sujet qui nous obsède depuis quelque 10 ans, soit depuis la sortie du rapport Bouchard-Taylor sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse. Une fois au pouvoir, M. Legault pourrait lui demander de jouer le rôle qu’elle aurait voulu jouer avec les libéraux sur le sujet avant que Philippe Couillard ne l’exclue pour cause de mésentente majeure.

Mme Houda-Pepin s’est fait battre en 2014 parce qu’elle n’avait pas de bannière, parce que les libéraux avaient le vent en poupe et que M. Barrette détenait un capital de sympathie. Il se pourrait cette fois qu’avec une CAQ en forte progression dans les sondages, avec un ministre de la Santé plus impopulaire que jamais, Mme Houda-Pepin l’emporte le 1er octobre.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 28 mai 2018