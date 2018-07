Robert Lepage et le goût des arts…

Bravo à Stéphan Bureau pour l’entrevue radiophonique qu’il a réalisée avec Robert Lepage, samedi dernier. L’homme a posé des questions pertinentes et n’a pas hésité à se faire « l’avocat du diable ».

Qu’on soit ou non d’accord avec les choix du célèbre metteur en scène, on ne peut certes pas l’accuser de racisme après l’avoir entendu évoquer le futur Diamant où seront entre autres présentées des créations artistiques réalisées par des gens issus des Premières Nations. Il a aussi énuméré certains de ses projets où avaient pris part des artistes issus des minorités culturelles.

Il était aussi intéressant de l’entendre se prononcer au sujet de la controverse impliquant Scarlett Johansson, l’actrice qui a finalement renoncé à interpréter un homme transgenre au cinéma. Lui, qui est homosexuel, s’était réjoui de voir un hétérosexuel, Sean Penn, remporter un Oscar pour avoir interprété l’activiste Harvey Milk.

Une chose demeure, le créateur d’Ex Machina persiste et signe dans son désir « d’utiliser les histoires des autres pour parler des nôtres ». Surtout, il refuse de céder à la pression simplement afin « d’acheter la paix ». Il défend la liberté artistique, mais admet aussi que les autres sont libres de « le critiquer et de le boycotter ».

J’ai écouté Robert Lepage pendant 50 minutes. Sa passion pour l’art est contagieuse. Il rend la création artistique si séduisante qu’il est normal qu’autant de gens veulent être dans le coup.

À cette fin, oui, les mathématiques comptent un peu…

Martine Lacroix

Montréal, le 22 juillet 2018

À la maison, Harper !

Depuis quelque temps, l’ex-premier ministre canadien Stephen Harper refait surface dans les médias. Ainsi en est-il, par exemple, de sa rencontre à la Maison-Blanche, en juillet, avec le conseiller économique Larry Kudlow, sans en avoir avisé le bureau du premier ministre.

Récemment, il a affirmé que Justin Trudeau voulait tirer des bénéfices politiques en tenant tête aux Américains dans les négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Stephen Harper a fait son temps. Qu’il se retire à la maison et laisse les élus faire le leur. Le temps des belles-mères est révolu !

Henri Marineau

Québec, le 22 juillet 2018

Une nation éclatée et solidaire

J’ai eu beaucoup d’intérêt à comparer les articles de MM. Vil et Rioux sur la victoire de l’équipe de France. Nous avons eu une belle démonstration de deux visions opposées, ce qui est à la mode depuis les événements de SLĀV.

Néanmoins, je suis agacé par les « oublis » de ces deux visions appliquées au cas français. Il est vrai que le traitement des gens issus de l’immigration est loin d’être rose en France. C’est oublier que la fonction publique française, vue comme un tremplin social chez nos cousins, a des programmes pour favoriser l’embauche (PACTE) ou la préparation aux concours (CPI) qui s’adressent aux populations défavorisées, où les immigrants sont surreprésentés. Il est aussi vrai que le modèle républicain est un outil de cohésion sociale et qu’il se base sur le mérite. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a certaines pratiques discriminatoires en France qui doivent être sérieusement combattues. J’ai une amie là-bas, de père égyptien et de mère française, qui doit utiliser le nom maternel pour maximiser ses chances de passer en entrevue. Ceci l’agace énormément, car elle se sent profondément française.

Je crois que la deuxième victoire de la France confirme sans aucun doute la place des Français d’adoption dans le rayonnement de l’Hexagone. Elle est dans la continuité du « black-blanc-beur » de 1998. La France montre ce qu’elle est, éclatée tout en étant solidaire, paradoxale comme elle sait si bien l’être. Je crois que c’est une belle inspiration pour le Québec. Une nation est la somme d’individualités qui forment la collectivité, ce qu’on oublie fréquemment. Cependant, il faut dépasser la méfiance perpétuelle des uns et la nonchalance aveugle des autres pour y arriver.

Guillaume Bégin

Montréal, le 20 juillet 2018