Emmanuel Macron dans l’embarras

Emmanuel Macron voulait que sa présidence lave plus blanc que blanc ! Qu’elle soit exemplaire sur le plan moral ! Voilà un choix dangereux pour tout politique, car chacun sait depuis toujours que la politique n’est pas une affaire d’anges, mais d’hommes et de femmes bien en chair et en os.

C’est ainsi qu’arriva l’affaire Benalla, homme chargé de la sécurité du président. On a appris tout récemment que cet homme de l’ombre avait tabassé lourdement un manifestant lors d’une manifestation du 1er mai. Une vidéo de l’incident violent sort deux mois et demi après qu’il a eu lieu. L’Élysée n’avait que très discrètement suspendu pour 15 jours Alexandre Benalla ; il était au courant de l’affaire depuis le 3 mai, mais il semble bien qu’on voulait la faire passer en douce, pensant qu’avec le temps, tout serait oublié. Mais tel ne fut pas le cas et une personne et les caméras de la ville de Paris ont filmé l’incident. La classe politique française est maintenant aux abois et demande que toute la lumière soit faite.

Macron, pendant ce temps, reste étrangement silencieux. Le tout sent le cover up et, disons-le, sent aussi fort mauvais. Macron l’exemplaire devra s’expliquer entièrement et clairement sur cette affaire. Sa présidence connaît sa première crise majeure et elle le concerne de fait directement. Il devra agir vite.

Michel Lebel

Entrelacs, le 20 juillet 2018

Dictature rime avec censure

Dans la foulée de l’excellente chronique de Francine Pelletier sur SLĀV et le débat public qui s’en est suivi, j’aimerais ajouter que si certains des manifestants devant le TNM ont pu se targuer d’être des descendants d’esclaves, madame Bonifassi et monsieur Lepage pourraient, à juste titre, prétendre être les descendants de toutes ces personnes de race blanche qui ont combattu le racisme et l’esclavagisme. Et pour des milliers d’entre eux, ils l’ont payé de leur vie. Sans eux, l’esclavagisme, existerait peut-être encore.

En tout respect pour eux, s’il existe plusieurs « nuances de gris », il existe aussi plusieurs nuances de noir et plusieurs nuances de blanc. Ce que nos ancêtres ont subi, toutes couleurs de peau confondues, ne nous qualifie nullement pour réclamer l’exclusivité d’opinion sur quel que sujet que ce soit. La censure et l’intimidation sont de la même eau que l’esclavage, à savoir la négation des droits fondamentaux des êtres humains.

Pour ceux qui l’ignorent, Lincoln, ce n’est pas seulement une marque d’automobiles. Si on peut déplorer certains comportements de nos ancêtres, nous n’en sommes pas responsables et nous ne les approuvons pas du tout. Corrigeons ce qui peut l’être, mais pas au point de s’autoflageller et de nous nier nous-mêmes. On dénonce le racisme haut et fort et on n’a pas à s’en excuser ni à s’en expliquer à qui que ce soit. Prétendre à l’exclusivité de la connaissance et de la pensée, ça s’appelle de la dictature et ça rime avec censure.

Michel Favreault

Le 19 juillet 2018

«SLĀV», «Kanata» et moi

Je suis homosexuelle. J’ai 55 ans. Monsieur Charles Aznavour est hétérosexuel. En 1972, il a écrit la chanson Comme ils disent. En personnifiant un homosexuel de son époque, monsieur Aznavour a porté un regard touchant sur la vie intime d’un « homo comme ils disent ». Merci, Monsieur Aznavour, de m’avoir aidée à vivre mon homosexualité.

Geneviève Chartrand

Montréal, le 14 juillet 2018