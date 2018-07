Obama y était, mais pas Mulroney

Je suis surpris que Brian Mulroney n’ait pas été invité aux commémorations du 100e anniversaire de naissance de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Je n’ai aucune sympathie particulière pour l’ancien premier ministre canadien, mais il faut reconnaître qu’il a beaucoup fait contre l’apartheid.

Dans les années 1980, il a en effet appuyé le boycottage international de l’Afrique du Sud et a travaillé à la libération de Mandela, s’attirant notamment l’hostilité des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Rappelons aussi qu’en 2015, pour sa contribution exceptionnelle au mouvement de libération nationale de l’Afrique du Sud, M. Mulroney a été le premier Canadien à recevoir l’Ordre des compagnons d’O.R. Tambo, le plus grand honneur octroyé à un étranger. Barack Obama l’a-t-il reçu ?

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 19 juillet 2018

Entrevue rigoureuse

Une petite éclaircie est apparue dans l’épaisseur des nuages qui planent sur la Maison-Blanche. Et qui donne un peu d’espoir pour la suite des choses depuis cet invraisemblable sommet d’Helsinki, où Donald Trump a déshonoré une fois encore sa fonction de président des États-Unis. Ce virage insoupçonné fut réalisé par la chaîne Fox News, qui a traité ce sujet sur un ton jamais entendu. En particulier grâce à cette entrevue du chroniqueur Chris Wallace, seul journaliste à s’entretenir avec le président russe, Vladimir Poutine. Une entrevue rigoureusement menée avec des questions très pertinentes et sans aucune compromission. Une page de grand journalisme qui faisait du bien à entendre !

Claude Poulin

Québec, le 18 juillet 2018

Un mode de scrutin archaïque

Dans son éditorial du 18 juillet, Jean-Robert Sanfaçon se questionne sur le fait que les Ontariens, « ces Canadiens si raisonnables, politiquement toujours si corrects et financièrement si rationnels », aient voté pour Doug Ford. Or, les Ontariens n’ont pas voté majoritairement pour M. Ford. Encore une fois, les déformations de notre mode de scrutin sont à la source du problème, car selon les résultats, 60 % des Ontariens qui ont exprimé leur vote, soit la grande majorité, n’ont pas voté pour Ford. Sans oublier que seulement 58 % ont voté. Donc, ces Ontariens habituellement si raisonnables sont loin d’avoir donné majoritairement leur vote à M. Ford, bien que celui-ci ait obtenu une majorité de sièges et tout le pouvoir. Ils sont simplement les victimes d’un mode de scrutin dépassé qui depuis longtemps, autant au provincial qu’au fédéral, ne reflète plus la volonté populaire.

Darquis Gagné

Gatineau, le 18 juillet 2018