La politique de rupture de Trump

Une politique de rupture consiste à profiter d’une faille chez l’adversaire pour l’affaiblir, provoquer une rupture sur un point bien précis et marquer des points sur l’échelle internationale. Les hommes d’État n’en abusent pas parce qu’il faut que soient réunis un contexte favorable et les instruments diplomatiques et militaires nécessaires à cette entreprise. Il faut surtout que l’artisan de cette politique maîtrise le jeu international et sache ce qu’il veut. L’exemple le plus réussi du dernier demi-siècle est celui de la reconnaissance de la Chine par les États-Unis de Nixon en 1972-1973, qui a complètement bouleversé la donne en creusant la faille du bloc communiste URSS-Chine, sans que soient altérées les alliances entre les États-Unis et l’Europe occidentale ou entre les États-Unis et l’axe Taïwan-Japon-Corée du Sud. Définition précise de l’objectif, concentration sur un seul front, discrétion, discipline et méthode : tels furent les ingrédients de cette formidable opération diplomatique.



Toutes qualités qu’on ne retrouve pas dans la politique de rupture tous azimuts pratiquée par Donald Trump en Amérique du Nord, en Europe et en Asie ! Trump a le don d’aliéner ses alliés et amis sans toutefois amener l’adversaire (Chine, Russie) à de meilleurs sentiments. Les jours pairs, il s’emballe contre l’Allemagne qui lui volerait des jobs (les États-Unis ont l’un des taux de chômage les plus bas de l’OCDE) ; les jours impairs, il dénonce le Canada, qui porterait atteinte à la sécurité des États-Unis (sic) ; il joue May contre l’Union européenne, Macron contre l’Allemagne ; il n’agit pas, il s’agite ; il veut avoir les mains libres, mais continue à dicter ses oukases au monde. Trump ne veut pas d’alliés, mais des vassaux ; il ne veut pas d’interlocuteurs, mais des faire-valoir. […]



Sa dernière toquade est de se trouver des ennemis partout (manie de démagogue) : la Chine, la Russie, l’Union européenne, à des degrés divers et pour des raisons différentes, voudraient, selon lui, affaiblir les États-Unis, alors que c’est lui, par ses discours brouillons et ses actions erratiques, qui est en train d’affaiblir l’OTAN. On a l’impression qu’il joue au diplomate au Missouri ou au Texas, auprès de ses électeurs et de ses électrices (48 % des personnes qui ont voté pour lui sont des femmes, son électorat lui est fidèle et les probabilités de son élection ne sont pas minces). Depuis janvier 2017, Trump occupe l’écran de nos télévisions par l’indigence de son vocabulaire (faibles/forts, gagnants/perdants), son inculture politique, les éclats de son compte Twitter, ses jugements intempestifs sur n’importe qui et n’importe quoi.



Ce n’est pas mauvais, c’est pire !

Sam Haroun, auteur

Le 16 juillet 2018

Une pièce qui divise

Nous apprenons donc qu’il y aura des témoignages d’autochtone d’ici, présentés en vidéo, dans le prochain spectacle de Robert Lepage et du Théâtre du Soleil, produit en France, nommé Kanata. On nous dit que l’on y narra l’histoire du Canada à travers les relations des Blancs colonisateurs et des Premières Nations.



Au-delà des nationalités des créateurs du spectacle, au-delà de bien trop de choses que l’on a dites autour de SLĀV, nous observons qu’il y aura sur scène des personnes vivantes, actrices et acteurs français, et des capsules, des vidéos, enfermant les autochtones dans des cadres. Comme des artefacts ? Comme des témoignages qui viendraient du passé ? Comme s’ils étaient morts dans un art vivant ? Disons-le poliment, nous nous questionnons sérieusement sur ce procédé théâtral qui divisera radicalement.

Stéphane Laporte

Québec, le 14 juillet 2018