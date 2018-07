Confusion collective





En ce beau début d’été, quelle mouche a piqué le Québec ? Après la polémique sur SLĀV, voici le début de celle de Kanata. Le théâtre est-il en voie de devenir le bouc émissaire de nos confusions collectives ?

S’il est légitime de voir les opprimés de l’impérialisme blanc occidental monter au créneau et réclamer leur juste part du discours de leur histoire, comment faut-il comprendre la montée des anathèmes qui voudraient octroyer le droit de s’exprimer au seul porteur légitime de la parole autorisée ?

N’y a-t-il pas un arrière-goût de poison dans le discours intégriste qui consiste à se draper dans son identité collective pour ne permettre qu’à certains (et pas à d’autres) de s’exprimer sur des enjeux collectifs passés ou présents ?

Et derrière ces débats où on confond le besoin de reconnaissance d’une identité opprimée et l’exigence de quotas dans la représentation de ces oppressions, ne révèle-t-il pas le signe d’un profond malaise qui traverse les différentes identités qui composent le Québec d’aujourd’hui ?

La place de chacun et chacune [...] ne peut-elle se construire autrement que par l’engagement citoyen dans un projet collectif inclusif ?

Le débat politique, nécessaire, ne devrait-il pas prendre en otage artistes et comédiens ? C’est se tromper de cible et faire le jeu de ceux qui misent sur la division.

Après la confusion engendrée par le mauvais débat sur la charte des valeurs, ne sommes-nous pas en train, une fois de plus, de nous infliger un autre faux débat identitaire qui fait le miel des politiciens en mal de populisme sectaire ?

Attention ! Danger.

Jean-Yves Bernard

Cap-Tourmente, le 15 juillet 2018

Forme de terrorisme





SLĀV, ce spectacle dont le but, selon le Festival de jazz de Montréal, était de « rendre hommage à la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en Amérique », continue d’alimenter les discussions.

Je me demande si on en est rendus à plier devant de possibles menaces d’accusation de xénophobie, de racisme et d’appropriation culturelle. En effet, depuis quelques années, ces accusations fusent même lorsque ce n’est pas justifié. Le premier ministre Couillard a participé à cette ambiance malsaine en accusant, injustement, le PQ et la CAQ d’intolérance.

Utiliser ces accusations, comme l’ont fait les (pseudo)antiracistes, est une forme de terrorisme intellectuel. En effet, les gens sont terrorisés par l’idée de se faire accuser injustement, alors ils se taisent, ils s’autocensurent, ils s’écrasent…

On a ainsi créé une atmosphère où la peur d’être accusé dicte notre discours. On tue le débat et la discussion, et on impose, grâce à la force de la peur, une seule vision des choses. Cela est plus que malsain, car c’est le vivre-ensemble et la démocratie qui en sont touchés.

David Doyon

Québec, le 14 juillet 2018

C’était le bon temps





Télé-Québec devrait faire revivre pour une fois sa célèbre émission Droit de parole, diffusée au siècle dernier, du temps de Radio-Québec.

À cette époque, on mettait face à face, autour d’un sujet brûlant d’actualité, les partisans et les opposants, qui débattaient en présence d’un modérateur. Quelques fois, les couteaux volaient bas, mais plein de vérités que l’on n’osait dire nulle part ailleurs sortaient. Des spécialistes y participaient entourés par une majorité représentant le peuple.

Aujourd’hui, quelle chaîne de télé nous présente ce type d’émission ? Les spécialistes débattent entre eux. Nous, on assiste, impuissants, aux discussions. J’aimerais assister à un vrai débat télévisé entre les « pro » et les anti-SLĀV.

Marcel Lapointe

Jonquière, le 9 juillet 2018