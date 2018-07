Problématique en CHSLD

Le Dr Guy Morissette déplorait dans l’édition du Devoir du mercredi 11 juillet que des sommes importantes soient consacrées aux acteurs du recours juridique plutôt qu’à l’amélioration des soins aux usagers. Dans sa savante analyse, il fait bien attention de rappeler que les médecins spécialistes ont honteusement arnaqué les citoyens du Québec avec leur injustifiable augmentation de 4 milliards. Jamais ces cadeaux aux mieux nantis n’ont été l’enjeu d’une quelconque élection. Pour reprendre le raisonnement de l’éminent analyste, une bonne partie de ces sommes aurait pu être affectée directement au mieux-être des usagers hébergés en CHSLD. Mais comme nous sommes gouvernés par une « médicalocratie » égoïste et tournée vers ses propres intérêts, on devra continuer à entendre encore et encore les promesses électorales de ces gouvernements déconnectés de leur mission : protéger et répartir le bien commun.

Sabin Bois

Rimouski, le 12 juillet 2018

Lanzmann et le devoir de mémoire

Dommage qu’on ait si peu parlé au Québec du décès très récent de Claude Lanzmann, ancien résistant, écrivain juif français surtout connu pour son film documentaire sur la Shoah. Dans la cour des Invalides à Paris, une cérémonie en son honneur s’est tenue le 12 juillet. Cet homme, très parisien, ami des Sartre et Beauvoir, nous aura laissé à jamais son film Shoah. Il importe que, comme lui, nous gardions la mémoire de ces camps d’extermination nazis, pour qu’ils ne se reproduisent pas. Plus jamais ! Mais hélas ! la barbarie continue toujours, bien actuelle. Lanzmann nous a aussi rappelé qu’il ne fallait pas être des lâches, des silencieux devant la barbarie. Enfin, cet homme si vivant en était aussi un de vérité ; il ne transigeait pas avec celle-ci. Que Lanzmann, qui a beaucoup fait pour celle-ci, repose maintenant en paix.

Michel Lebel

Entrelacs, le 12 juillet 2018

Notre premier ministre est-il «Philou»?

Sur les planches du Zoofest, où l’on reçoit même les bêtes curieuses, Marie-Lyne Joncas, humoriste à ses heures, sera passée du vouvoiement au tutoiement, puis de Philippe à Phil, et de Phil à Philou, dans le cadre d’une heure d’entrevue avec le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard. Voici donc notre premier ministre devenu « Philou ». On imagine les grands titres au lendemain d’une autre victoire libérale : « Philou, quatre ans de plus. » Ou encore la réaction des libéraux célébrant leur victoire : « Notre Philou à la tête du gouvernement. » Et que dire ensuite des cris d’indignation jetés à la face du pouvoir quand les habituelles promesses électorales se transforment une fois de plus en inévitables compressions budgétaires : « Philou un jour, toujours Philou. » Le premier ministre du Québec n’est pas « Philou ». Que l’on soit libéral ou non importe peu. Il n’est « Philou » que dans l’ombre. À l’abri des regards du public. Entre « Philou » du même milieu. Pour les autres, simples citoyens et citoyennes du Québec, la fonction de premier ministre exige un minimum de respect, d’honneur, d’intégrité, où un « Philou » n’a pas sa place. Ne serait-ce que pour éviter d’horribles malentendus.

Christian Bouchard, Professeur retraité

Trois-Rivières, le 11 juillet 2018

En français SVP!

L’auteure-compositrice-interprète franco-québécoise Charlotte Cardin s’est produite le 10 juillet au Festival d’été de Québec, au parc de la… Francophonie. Ses admirateurs ont peut-être eu la chance d’entendre Big Boy, Like It Doesn’t Hurt, Dirty Dirty, Just Like That, Main Girl,Go Flex ou encore California.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 10 juillet 2018