De l’eau fraîche pour tous

Une canicule record vient de se terminer. À peu de frais, un bain portuaire permettrait aux gens de se baigner dans un vaste plan d’eau qui est présentement inutilisé dans la Basse-Ville. L’eau du bassin Louise est baignable presque 100 % du temps. Invoquer la mauvaise qualité des sédiments au fond du bassin pour interdire la baignade est sans fondement.

La Société des gens de baignade a lancé en juin un documentaire sociofinancé qui s’intitule Bassin Louise, plan d’eau ludique pour tous. Après la sortie du film, lors d’une entrevue radiophonique avec Nathalie Normandeau le 20 juin, le p.-d. g. du Port de Québec, Mario Girard, s’est montré ouvert à l’idée de permettre la baignade à la tête du bassin Louise. Mis au fait de cette ouverture, le maire Régis Labeaume a dit lors de la séance du conseil municipal du 4 juillet : « Si Mario Girard a le goût de le faire, […] on peut tout faire. […] Une piscine dans un bassin d’eau, celui que je connais le plus, c’est celui qui est à Paris dans la Seine […], c’est jamais simple. Tout est possible, s’agit juste de payer. […] J’attends des nouvelles de monsieur Girard. »

Rappelons que le bassin de baignade parisien dont parle le maire n’est pas dans la Seine, mais au bassin de la Villette dont l’eau est alimentée par la Marne. Cet espace de baignade mesure 90 x 16 mètres et a nécessité neuf mois de travaux pour un montant de 2 millions de dollars. En comparaison, cette somme est trois fois inférieure à ce que coûterait une piste cyclable surélevée dans le port ; elle est certainement moindre que le coût d’aménagement d’une piscine et d’un miroir d’eau dans la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain dont le coût total est 160 millions, cela à un endroit démographiquement, géographiquement et touristiquement loin d’être optimal. Les comparaisons pourraient continuer…

Devant cet alignement de planètes, quels élus, peu importe l’ordre de gouvernement, imiteront la mairesse Boucher et le maire de Montréal Jean Doré qui se sont battus pour faire de la plage Jacques-Cartier et de la plage du parc Jean-Drapeau des lieux de rafraîchissement et de détente archi-populaires dans leur ville ? Le bassin Louise constitue une chance inouïe. Le documentaire Bassin Louise, plan d’eau ludique pour tous est offert sur Internet.

Québec, le 8 juillet 2018

Réduire les temps de déplacement

Dans votre article de samedi intitulé « La course quotidienne », vous nous contez l’histoire de Patrick « qui a élu domicile à Saint-Sauveur », et qui pourtant travaille à Saint-Laurent. Le pauvre ! Selon vous, il doit se taper deux longues heures de route pour se rendre au travail. Et ça grogne à Prévost, selon vous ; en effet, Patrick et ses voisins en ont assez de ces bouchons, de ce manque de mobilité. Eh ben ! Mais pourquoi diable ont-ils élu domicile à Prévost s’ils travaillent à Montréal ? Bien sûr que ce choix de vie est insensé. […]

Et comment nos politiciens réagissent-ils ? Eh ben, élargissons donc la 15. Ajoutons une extension au REM. Dans l’objectif d’une politique de mobilité durable qui vise à diminuer de 20 % le temps de déplacement entre le domicile et le travail.

Ces mesures contribueront à encourager davantage le développement de Prévost, ce qui fait que des bouchons encore plus gros feront leur apparition tôt ou tard, et ce, même avec l’élargissement proposé de la 15 et un REM majoré.

On veut diminuer le temps de transit boulot-dodo ? On y arrivera d’une seule façon en fin de compte : il faut raccourcir les distances. Il faut favoriser une densification urbaine saine à l’échelle humaine et axée sur un transport collectif. Il faut au contraire décourager cet étalement urbain.

Prévost, qui jadis était un endroit champêtre et paisible, est devenu au fil des ans une extension moche des banlieues. Tout ça parce que le héros de votre histoire, notre pauvre Patrick, a bien voulu vivre à deux heures d’automobile de son travail.

Montréal, le 7 juillet 2018