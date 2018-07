Brexit: Theresa May essuie deux démissions

Photo: DHA Agence France-Presse

Londres — Le secrétaire d’État responsable du Brexit, David Davis, a démissionné dimanche, deux jours après que la première ministre Theresa May eut obtenu l’accord du gouvernement pour proposer le maintien d’une relation commerciale post-Brexit étroite avec l’Union européenne (UE), ont rapporté la BBC et l’Associated Press. Cette démission a été suivie de celle du sous-secrétaire d’État au Brexit, Steve Baker, selon les médias britanniques. M. Davis, un eurosceptique nommé il y a deux ans pour diriger un ministère créé au lendemain du vote des Britanniques pour quitter l’UE, a menacé à plusieurs reprises ces derniers mois de quitter ses fonctions en raison de désaccords avec Mme May, selon les médias britanniques. Mme May doit présenter ses propositions lundi aux députés.