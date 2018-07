Salut l’extrême

Je t’écris ce petit mot pour te dire que je commence à courber un peu.

Je ploie sous ton poids.

Tu es lourd, l’extrême.

Tu es en train de me rendre sourd, toi le révolutionnaire.

Tu hurles et tu vocifères. Tu pointes, tu accuses, tu juges sans jamais écouter.

Tu es tellement à tue-tête dans tes récriminations que je n’entends plus ton discours. Tu fais trop de bruit. Ton message ne passe plus.

Tu m’as mis les oreilles en chapeau de clown, l’extrême.

Tous les jours, tu me souffles dans les bronches avec ton haleine de Khmer rouge.

Toi, l’éternelle victime qui déchire sa chemise en saignant du coeur.

Toi qui te flagelles en exigeant des excuses publiques.

Toi l’intimidateur qui ne cesses de m’agonir de tes anathèmes moralisateurs en me traitant de suprémaciste tout en ne voyant pas ton propre désir de suprématie et ton intolérance crasse. Toi qui prends une société en otage avec ton terrorisme culturel.

Toi l’extrême.

Tu es surtout jeune et tribal, et moi, je suis solitaire et je vais bientôt être vieux.

Ça n’ira pas entre nous deux. Il y a maintenant une profonde fracture. On ne pourra pas grandir ensemble.

Adieu l’extrême. Je te laisse à ton délire hystérique de petit fasciste de salon.

Je te laisse à tes rêves d’inquisition et de camps de rééducation sociale.

Tu n’auras pas mon âme.

Montréal, le 6 juillet 2018

Les censeurs à l’aise

SLĀV est retiré de l’affiche, le verdict est tombé : appropriation culturelle. Je me prends à imaginer la tête de Jessye Norman ou de Barbara Hendricks à qui on annoncerait que, couleur de peau oblige, elles devront désormais se cantonner aux negro spirituals, ne plus chanter Brahms ou Richard Strauss.

Je me prends à imaginer le formidable éclat de rire de Grace Jones ou de Dee Dee Bridgewater apprenant la controverse montréalaise autour de SLĀV ; elles ont chanté La vie en rose et Ne me quitte pas; il ne fallait pas, peut-être ? Au pilori, elles aussi, appropriation culturelle, encore !

Et Summertime, tiens ? Betty Bonifassi pourrait-elle incarner le temps d’une chanson la Porgy de Porgy and Bess dans le Montréal de 2018 sans qu’on crie au scandale ? Georges Gershwin pourrait-il même, de nos jours, écrire cet opéra ? Compositeur blanc, personnages noirs ! Appropriation culturelle, encore, toujours !

Non, vraiment, à voir les choses ainsi, on ne s’en sort pas, on ne s’en sortira jamais. L’annulation de SLĀV par le FIJM me paraît quelque chose de grave, d’inquiétant. Les censeurs pourront prendre leurs aises, leur indignation l’a emporté, la résistance n’a pas été bien grande. Attendons la suite…

Montréal, le 6 juillet 2018

Et la censure?

Quelle déception que de lire ce matin l’éditorial de Mme Chouinard sur l’annulation du spectacle SLĀV, où elle n’écrit même pas le mot « censure ».

C’est la chronique de Christian Rioux qui aurait dû être publiée comme éditorial du Devoir.

Le texte de Mme Chouinard est un bel exemple de la nouvelle bien-pensance qui sévit de plus en plus dans les pages du journal.

Le 6 juillet 2018