Honte au FIJM

J’étais de ceux qui ont franchi en 1978 une foule hostile entre un cordon de policiers pour assister à la représentation au TNM des Fées ont soif pendant que se plaidait la demande d’injonction visant à empêcher la représentation d’une œuvre artistique. Alors jeune avocate, je croyais en la justice comme rempart à la bigoterie et à l’intolérance sous toutes ses formes. Les tribunaux ont alors donné raison à cet espoir et permis les représentations.



40 ans plus tard, j’étais de nouveau prête à affronter ces contestataires et détenais mes précieux billets, mais malheureusement, le tribunal populaire a remplacé les tribunaux officiels et a suffi à éveiller la lâcheté et la couardise du FIJM et du TNM. Où se terraient donc ces contestataires depuis 2014 alors que Betty Bonifassi redonnait vie de sa magnifique voix à tous ces chants d’esclaves ? Et où étaient ces voix de descendants d’esclaves pour porter ces chants ?



Place au silence et à l’oubli.

Le 4 juillet 2018

SLĀV, ou la fin de l’altruisme

Le FIJM a cédé aux pressions en annulant le spectacle SLĀV de Robert Lepage parce que la chanteuse principale et le metteur en scène sont des Blancs. Pourtant, sur le site du Festival, on pouvait lire que ce spectacle avait pour but de « rendre hommage à la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en Amérique ».



Devons-nous conclure que seuls les Noirs peuvent lutter contre le racisme envers les Noirs ? Selon la même « logique », les hommes ne pourraient plus se déclarer féministes, et les hétérosexuels ne devraient plus apporter leur soutien aux gens des communautés LGBTQ+ ? Le terme à la mode est le suivant : « appropriation culturelle ». Cela veut dire qu’on ne devrait pas s’approprier les enjeux des autres communautés.



Un spectacle qui dénonce le racisme et qui glorifie la force des Noirs malgré l’esclavagisme correspond-il à une forme d’appropriation ou à l’expression d’une solidarité humaine ? Nous devrions travailler ensemble, plutôt que séparément, pour combattre les injustices ?



Le concept d’appropriation culturelle est-il une conséquence de l’individualisme exacerbé et de l’égocentrisme de notre époque ?



J’ai l’impression qu’on me demande de ne plus faire preuve d’altruisme envers mon prochain…

Québec, le 4 juillet 2018

SLĀV : je suis indigné

Permettez-moi de vous dire mon indignation face à l’annulation du spectacle SLĀV. Ainsi, le FIJM s’excuse auprès de ceux et celles qui auraient été « blessés » par ce spectacle (qu’ils n’ont pas vu et que je ne pourrai pas voir non plus), mais ne s’excuse pas auprès de ceux et celles qui ont acheté des billets et ont fait confiance au TNM et au FIJM. La lâcheté de cette démarche est pitoyable. La supposée « appropriation culturelle » est la digne fille du « communautarisme » qui élève des barrières pour enfermer l’humanisme, l’ouverture sur le monde et la liberté d’expression. Comment être à la fois pour « l’inclusion », le « vivre-ensemble » et l’interdiction d’un spectacle ? L’appropriation, c’est aussi le métissage, le mélange des cultures et le droit à la critique. Non, je ne vous salue pas.

Le 4 juillet 2018