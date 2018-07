L’essence de la religion

En marge du très beau texte de Benoit Léger (« Les athées, minorité oubliée », Le Devoir, 3 juillet), j’aimerais proposer une vision positive (et un peu critique) de la religion. Ayant grandi dans le Québec des années 1950, j’ai eu la chance, ou disons l’occasion de connaître le phénomène religieux de l’intérieur et j’ai pu l’observer sous plusieurs de ses facettes.

J’en suis venu à la conclusion suivante : l’essence de la religion réside dans le recueillement devant le mystère de la Création, dans la célébration de la beauté des êtres, hommes et femmes, et dans la compassion pour leurs souffrances. Mais elle devient une insulte à notre intelligence et à notre dignité quand elle se dégrade en un tissu de prescriptions inutiles et stupides sur le sexe, la médecine, la bouffe ou l’habillement.

Montréal, le 4 juillet 2018

«Quand ça bouge, c’est obscène!»

Le 6 décembre 1967, des policiers de Montréal remettent des sommations à comparaître en Cour du bien-être social à de jeunes danseuses et à la direction des Ballets africains de Guinée sous prétexte que les interprètes ont les seins nus durant une partie du spectacle.

La police ne tenait évidemment aucun compte du contexte culturel. C’est un haut fait de l’histoire de la censure au Québec, et la remarque d’un policier, citée plus haut, avait provoqué l’hilarité générale, et peut-être sonné le glas de la « Grande Noirceur ». Il y avait eu procès, la troupe avait été exonérée de tout blâme et le spectacle n’avait jamais été annulé.

51 ans plus tard, une nouvelle génération de curés sans soutanes vient de forcer l’annulation du spectacle SLĀV, sonnant ainsi haut et fort le début d’une nouvelle censure. Il ne s’agit pas ici de seins nus, mais du fumeux concept d’appropriation culturelle. Cette nouvelle censure sera pire que la précédente, parce que non fondée sur des lois, parce que non soumise à la preuve, elle n’a même pas à être consensuelle, elle n’a pas besoin non plus de la police pour s’exercer, car l’intimidation est beaucoup plus efficace.

Le 4 juillet 2018 sera à classer dans les jours sombres de notre histoire, pour peu que notre histoire se poursuive.

Longueuil, le 4 juillet 2018