Les mots pour le dire

Il est souvent question de l’université dans les pages du Devoir, et les derniers jours ne font pas exception avec les intéressants articles d’Aurélie Lanctôt sur la détresse des étudiants et la libre opinion de Stéphane Martineau de l’UQTR sur la vision mercantile de l’université, où ce dernier dénonce les ravages de la pensée néolibérale. Il s’est également écrit beaucoup de choses sur la maîtrise du français au Québec, tant pour ceux qui enseignent au primaire et au secondaire que pour les étudiants et pour la population du Québec en général, pour moitié analphabète.



Je constate comme Martineau la concurrence entre les institutions ainsi que l’acceptation aux études supérieures d’étudiants peu préparés et peu motivés, mais je crois que les ravages du néolibéralisme qu’il dénonce vont encore plus loin. Si, comme chargé de cours, il est triste de constater dans ses groupes l’impréparation de certains étudiants, je crois qu’il faut s’alarmer davantage des impacts plus pernicieux de ce néolibéralisme : la préparation d’une chair à canon docile et enthousiaste à y participer.



Un grand nombre de jeunes qui nous arrivent en classe ne maîtrisent pas leur langue. La pauvreté de leur vocabulaire fait peine à constater. Tous sur Facebook, ils s’y informent et conversent sans trop savoir, ou du moins sans se préoccuper du fait qu’ils se trouvent ainsi enfermés dans une bulle de technologie, une technologie omniprésente à laquelle ils sont asservis.



Exit les capacités de calcul mental, de rédaction structurée, de lecture stratégique. Tout enseignant vous le dira, faire en sorte que les étudiants « fassent leurs lectures », ne serait-ce que de courts textes, constitue un véritable exploit !



Bien sûr, comme enseignants, nous n’avons que le choix de nous adapter. Ne pas tenir pour acquis, par exemple, que des mots pourtant usuels sont compris ou que nos institutions politiques sont bien connues ou encore que la lecture des travaux de session qui nous seront présentés sera aisée ; ce ne sera pas nécessairement le cas ! À cette époque de défis planétaires et de bouleversements accélérés, il n’a jamais été aussi important de savoir s’informer, de posséder un bon sens critique. Mais comment comprendre le monde dans lequel on vit si on n’a pas les mots pour le nommer ?

Le 21 juin 2018

L’hélicoptère du père Noël enfin médicalisé

À l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, au cours des années 1970, le Dr Ernest Prégent, urgentologue de cette première période affecté à la prise en charge des polytraumatisés, était notre porte-parole et promoteur du transport héliporté. Lorsqu’on soulevait la question, il répondait : « Il faut que ça serve aux patients. Pour le moment, l’hélicoptère ne sert qu’à transporter le père Noël au défilé annuel », ce qui était tout à fait vrai.



Sacré-Cœur s’est doté d’un héliport pour assurer la couverture médicale du Grand Prix de F1. Comme il s’agit du centre hospitalier le plus éloigné de l’île Notre-Dame, cette particularité nous permettait de démontrer, en présence d’un accident grave, que le patient n’est pas amené à l’hôpital le plus proche, mais au centre qui répond le mieux à ses besoins particuliers. En hélicoptère, la durée de transport d’un coureur blessé est de sept minutes.



À l’occasion du drame des jeunes hockeyeurs de Saskatchewan transportés par ambulance hélicoptère, mon confrère et ami le Dr David Mulder a trouvé le bon argument et aussi le bon moment pour convaincre le ministre Gaétan Barrette de lancer un projet pilote.



Ainsi il est à espérer que le transport héliporté médicalisé, boudé par le ministère durant toutes ces années, profitera éventuellement à l’ensemble des patients du Québec.

Montréal, le 25 juin 2018