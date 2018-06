Je suis fière du Devoir

Odile Tremblay et Fabrice Vil écrivent des chroniques fort éclairantes sur SLĀV, cette pièce présentée au TNM. Je salue bien bas la rédaction de mon journal pour avoir, malgré les circonstances, rappelé son seul chroniqueur de couleur pour traiter la question.

Qu’on se gargarise, comme d’habitude, de ces expressions faites sur mesure, comme « appropriation culturelle », me semble tout à fait déplacé. Quel Québécois de bonne foi peut affirmer que les Noirs, au beau pays du Québec, sont traités de la même façon que les Blancs ?

Malgré les termes grandiloquents des deux chartes, nous nageons encore dans un magma de préjugés, de mépris, de distance tout au moins, dans maints aspects de notre si mal nommé « vivre-ensemble ».

Sans doute mon propos sera-t-il jugé sévèrement, mais que l’on pense aux milieux policier, médiatique, artistique, politique, et on ne pourra que constater cette absurde affirmation que les Québécois sont ouverts et compatissants envers les personnes différentes.

Le grand Lepage n’aurait pas dû apporter sa signature à cette imitation de mauvaise inspiration, à mon humble avis.

Le 29 juin 2018

Quelle désolante controverse !

Betty Bonifassi est chanteuse et musicienne. Elle s’est intéressée aux chants des esclaves noirs et a été touchée par eux. Elle a fait des recherches sur ces chants à partir des archives ethnomusicologiques centenaires d’Alan Lomax. Elle a voulu rendre « un hommage à la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en Amérique », écrit-elle, et faire revivre ces chants « afin de ne jamais les oublier ». Elle fait une interprétation de ces chants à partir de la façon dont ils ont pénétré sa sensibilité humaine et musicale.

Avec sa connaissance intime de ce patrimoine musical, elle est un témoin privilégié de cette dimension de l’histoire des Noirs d’Amérique. Merci Betty !

Montréal, le 29 juin 2018

Noire anonyme

J’ai lu avec grand intérêt les opinions de deux chroniqueurs du Devoir sur le spectacle SLĀV, l’un mandaté pour représenter la voix de la communauté noire, l’autre, de la communauté blanche.

Devrais-je être surprise ou outrée du fait que Bonifassi et Lepage étaient nommés dans la légende de leur photo alors que la chanteuse-actrice-danseuse de couleur ne l’était pas ? Aucune mention de qui est cette personne, ni aucune garantie qu’elle fait bien partie de la production de SLĀV (j’ose l’espérer !). Le seul nom mentionné sous cette photo est celui d’un homme (Lomax), en passant.

Comme il est glissant le terrain des bonnes intentions de réconciliation et de promotion de l’égalité.

Gatineau, le 29 juin 2018

Tuer la parole

Assassiner un journaliste, c’est toujours étouffer la démocratie. Tuer la moitié d’une salle de rédaction équivaut à faire mourir la liberté et à retourner à la bestialité. Comme tout le monde progressiste, je pleure depuis hier l’immense brutalité qui a frappé dans son âme Annapolis, capitale du Maryland. Une grande partie des élites politiques et économiques des États-Unis partage une immense lâcheté inhumaine, lisible d’abord dans la défense du deuxième amendement constitutionnel favorisant la vente d’armes à feu, et ensuite dans la participation consciente et galopante à la dégénérescence de notre terre à tous.

Cet été, vivez le Québec à pleins poumons en espérant des jours meilleurs pour notre cheminement planétaire.

Le 29 juin 2018