La musique sera à l’honneur lors de la 184e édition de la Fête nationale du Québec, dont le thème est « Histoire de héros ». Pas moins de 6000 activités seront organisées sur l’ensemble du territoire québécois.

Montréal

Pour une cinquième année de suite, le « Grand Spectacle » de la Fête nationale se déroulera à la place des Festivals, samedi. La soirée commencera à 19 h 30 avec une prestation du groupe de musique traditionnelle Le Vent du Nord. Claude Dubois, Michel Rivard, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Martha Wainwright et Kim Richardson se succéderont sur la scène à compter de 21 h. Le lendemain, les amateurs de danse et de fanfare pourront assister à deux défilés qui convergeront vers la place des Festivals en suivant le boulevard De Maisonneuve à partir des rues Peel et Saint-Denis. Le départ est prévu à 21 h 15.

Québec

S’il est moins imposant que par le passé, le spectacle des plaines d’Abraham demeure l’élément central des fêtes tenues dans la capitale nationale. La soirée animée par Isabelle Boulay, Garou et Gregory Charles débutera à 19 h. Seront présents Jean-Pierre Ferland, 2 Frères, Patrice Michaud et le jeune Émile Bilodeau. Les festivaliers pourront profiter de la journée de dimanche pour visiter l’hôtel du Parlement dans le cadre d’une activité portes ouvertes, entre 10 h et 16 h.

Ailleurs en région

Paul Piché sera en spectacle dans la zone portuaire de Chicoutimi samedi à 20 h. Au même moment, la scène du Parc portuaire de Trois-Rivières sera animée par Bradycardie et Les Frères Lemay, tandis que le groupe De Temps Antan fera vibrer les amateurs de musique traditionnelle sur la scène du parc Jacques-Cartier de Sherbrooke. Dimanche, ce sera au tour de Daniel Bélanger, Diane Dufresne et Vincent Vallières de faire danser les festivaliers qui se présenteront au Centre de la nature de Laval. La soirée débute à 21 h.