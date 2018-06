Une manifestation pour la paix arrive à Kaboul

Photo: Wakil Kohsar Agence France-Presse

Une manifestation peu courante a fait son entrée lundi à Kaboul après avoir parcouru l’Afghanistan pour exiger la paix, quelques heures après l’expiration d’un cessez-le-feu des talibans, suivie d’une reprise des hostilités avec les forces de sécurité dans plusieurs provinces. Épuisés après une odyssée de 40 jours et quelque 700 kilomètres, accomplie pour la plus grande partie durant le jeûne du ramadan, les quelques dizaines de manifestants sont arrivés dans la capitale afghane aux cris de « Nous voulons la paix ! » et de « Cessez les combats ! ». Mais ce mouvement de contestation, rarissime en Afghanistan, a peu de chances de voir son rêve se réaliser à brève échéance.