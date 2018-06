Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd'hui?

Le duel des revenants

La journée de mardi ne met pas en scène les plus gros canons, mais l’affrontement entre la Pologne et le Sénégal promet d’être intéressant. Ces deux pays sont de retour en finale de la Coupe du monde de la FIFA après avoir été écartés du tournoi, depuis 2006 dans le cas de la Pologne, et 2002 pour ce qui est du Sénégal. L’attaque polonaise menée par le redoutable Robert Lewandowski (Bayern Munich) fera face à une équipe gonflée à bloc : le Sénégal n’a pas subi la défaite lors du parcours l’ayant mené en Russie.



Pologne-Sénégal (11 h)

Autres matchs : Colombie-Japon (8 h), Russie-Égypte (14 h)

Le soulier d’or fait son entrée

Photo: Gabriel Bouys Agence France-Presse

Vous vous rappelez la volée du pied gauche de James Rodriguez qui a trouvé son chemin jusque dans la lucarne uruguayenne en 2014 ? Ce fut assurément l’un des plus beaux buts de cette Coupe du monde disputée au Brésil, au terme de laquelle Rodriguez a remporté le soulier d’or remis au meilleur buteur. Le milieu de terrain est de retour cette année et il espère propulser son équipe encore plus loin qu’il y a quatre ans, lorsque la Colombie a terminé sa route en quarts de finale. Première étape : battre le Japon.

Salah laisse de glace

Photo: Giuseppe Cacace Agence France-Presse

Le retour au jeu de la vedette égyptienne Mohamed Salah, qu’on devrait finalement voir mardi face à la Russie, n’est pas attendu avec impatience par tous. Le gardien russe Igor Akinfeev n’a visiblement pas beaucoup aimé qu’on lui demande s’il a hâte d’affronter l’attaquant de Liverpool. « Je ne sais même pas comment amorcer une réponse à votre question, franchement, a-t-il répondu à un journaliste. Je préfère que mon équipe gagne demain, c’est ma réponse. »