Le Tanguy canadien

Le phénomène Tanguy décrit la situation de jeunes adultes qui refusent de quitter le giron familial, considérant que les avantages d’y rester minimisent les inconvénients de le quitter. Appliqué au peuple québécois, ce réflexe de vouloir demeurer canadien, tout en niant une partie de son identité reliée à sa différence et à son histoire, est en train de se concrétiser dans le choix électoral à venir.



Comme l’affirmait récemment Michel David, le Québec est en phase de passer à côté du véritable changement qui résulterait de la mutation de son état de province à celui de pays. Dans le contexte actuel, les électeurs avides de « nouveautés » bombent le torse pour appuyer une CAQ qui propose des changements cosmétiques en présentant de nouveaux visages qui joueront la même pièce que celle du gouvernement précédent.



Denys Arcand, dans son film Le confort et l’indifférence, présentait déjà une population plus consommatrice que citoyenne […], craignant de perdre un confort matériel qui l’emprisonne dans le déni.



Pourtant, l’histoire québécoise fut faite de résistance et d’affirmation pour le maintien d’une identité autour d’une langue française et d’institutions qui lui sont propres. De porteurs d’eau à celui de porteurs de culture, la société québécoise a su maintenir ses assises et inventer des avenues prometteuses d’avenir dans tous les domaines de son développement [...].



Oui, le véritable changement n’est pas dans le camp fédéraliste qui nous propose le statu quo avec ses confrontations, ses délais interminables, ses compromissions et la marginalisation des idéaux québécois. Offrons-nous le confort d’être chez nous dans un pays qui sera à l’image de notre différence, et où tous les Tanguy hésitants oseront tenter l’aventure de leur libération.

Neuville, le 18 juin 2018

La parole à François Gendron



Au terme d’une carrière de 42 ans, le député de 73 ans François Gendron, élu pour la première fois en 1976 avec l’équipe de René Lévesque, porte un jugement très sévère sur le Parti québécois (PQ), créé avec l’objectif de faire du Québec un pays, mais qui s’est montré inapte à faire la démonstration aux citoyens du bien-fondé de son option. Dans un entretien accordé à La Presse canadienne, le député n’y va pas de main morte avec l’inertie du PQ eu égard à la promotion de l’indépendance, s’étonnant notamment du fait que le PQ n’a produit aucun document « substantiel » décrivant les avantages de l’accession du Québec au statut de pays depuis l’échec référendaire de 1995.



M. Gendron n’est pas tendre non plus envers ceux et celles qui fomentent à répétition des querelles à l’intérieur d’un mouvement souverainiste [...]. À ce sujet, questionné pour savoir s’il partage le constat de l’ex-chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, qui soutenait, au moment de sa démission, que le mouvement souverainiste était « malade », M. Gendron n’a que de bons mots pour la députée, une femme « de conviction », « authentique », qui « porte la cause » souverainiste.



Enfin, aux yeux de M. Gendron, il faut reprendre le bâton du pèlerin et clamer clairement et ouvertement aux citoyens ce qu’ils ont à gagner à transformer le Québec en pays. Il faut ranger dans le placard les méandres tortueux des stratégies partisanes et revenir à la base du militantisme, à savoir « sortir, parler, convaincre ».

Québec, le 18 juin 2018