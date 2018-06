Quelle solution au drame des migrants?

Christian Rioux affirme dans les pages du Devoir que la solution au drame des migrants qui risquent leur vie en tentant de rejoindre l’Europe est, « tant pour les migrants que pour l’Europe, le rétablissement des frontières et leur respect le plus strict ». La réponse humanitaire ne permettra jamais de régler le problème, dit-il, puisque, en rendant les traversées plus sécuritaires, elle augmentera forcément le nombre de migrants prêts à tenter leur chance.

Cette façon d’aborder le problème occulte complètement la question de fond : pourquoi un si grand nombre de personnes choisissent-elles de quitter leur demeure, leurs amis, leurs familles, leur patrie, et mettent-elles leurs vies et celles de leurs enfants en danger pour tenter de rejoindre les rives de l’Europe ? L’ampleur de ces sacrifices est à la mesure de l’ampleur des souffrances de ceux et celles qui s’y prêtent. On parle ici de désespoir.

M. Rioux insiste sur l’importance de distinguer les « véritables réfugiés » des autres, c’est-à-dire des réfugiés économiques, qui eux méritent d’être repoussés aux frontières. Mais le désespoir humain n’engendre-t-il pas certaines obligations morales qu’il soit l’effet de menaces politiques ou économiques ? [...]

Réponse du chroniqueur Chère lectrice, Vos propos sont malheureusement démentis par le fait que ce ne sont pas les plus miséreux qui quittent leur pays ainsi que par les taux de croissance que connaît l’Afrique. Aujourd’hui, les famines naturelles y ont pratiquement disparu. Restent les guerres évidemment, mais qui ne justifient pas ces migrations économiques largement motivées, non par la misère croissante, mais par l’attrait d’une richesse qui s’affiche aujourd’hui impunément sur les écrans du monde. En vous remerciant de votre lettre,



Christian Rioux

Correspondant du Devoir à Paris

Montréal, le 15 juin 2018

La commissaire à l’éthique et Pierre Paradis

La décision de l’Assemblée nationale d’annuler la pénalité imposée par la commissaire à l’éthique au député Paradis est une honte. On a reproché au prédécesseur de Mme Mignolet d’avoir été trop mou, mais lorsque celle-ci fait un geste courageux, l’Assemblée nationale (on devrait dire les députés libéraux) la désavoue. Il y a quelque chose de pourri en ce royaume. Et le premier ministre d’y aller de son grain de sel (ou de sable) pour dire que le pauvre député Paradis aurait été lésé dans ses droits. Mais il y a les faits : le député Paradis louait un appartement dans lequel habitaient également sa fille majeure, le conjoint de celle-ci et leur enfant. Le député n’occupait qu’une chambre de cet appartement, pour lequel il recevait une allocation de 1 500 $ par mois du gouvernement. Sa fille majeure et son conjoint étaient logés aux frais de l’État. […]

Quelle hypocrisie, quelle honte ! On vient de discréditer la fonction de commissaire à l’éthique, on vient de commettre un véritable acte de sabotage à son endroit. […] Le geste de l’Assemblée est lourd de conséquences, non seulement parce qu’il donne l’absolution à quelqu’un qui ne la mérite pas, mais aussi et surtout parce qu’il constitue un dangereux précédent, qui rendra plus difficile à l’avenir le travail du commissaire à l’éthique. C’est une véritable honte.

Saint-Jérôme, le 17 juin 2018