Une première?

La manière dont les médias, y compris Le Devoir, se sont extasiés devant l’obtention de la Coupe du monde FIFA 2026 m’a choqué. Nombreux sont les commentateurs qui ont affirmé que c’était la première fois que le continent accueillait cet événement. Or, c’est tout simplement faux : en 1999 et en 2003, les États-Unis l’ont organisé ; et en 2015, ce fut le tour du Canada. Ah, mais pardonnez-moi, messieurs du monde footbalistique, c’était la Coupe du monde féminine ! Donc, ça ne compte pas vraiment. Pourtant, il s’agit du même sport et de la même fédération. En 2026, nous partagerons la programmation de matchs avec le Mexique et les États-Unis, les Américains accaparant tous les matchs à partir des quarts de finale, en plus de matchs de poules. Je ne suis même pas certain que les retombées économiques dépasseront celles de la Coupe du monde féminine de 2015 à l’échelle du Canada… Encore une fois, le contraste frappant entre le traitement médiatique des deux événements montre qu’il ne suffit pas de cliquer sur un mot-clic pour changer les mentalités concernant l’égalité hommes-femmes. Seulement au Québec, plus de 40 % des 200 000 joueurs de soccer sont des filles… Pour un taux dérisoire d’entraîneures. Où est le problème ? Le « soccer » reste encore au pays un sport sexiste, à l’image de la société.

Le 14 juin 2018

Trous de mémoire

« Je me souviens » a beau être la devise du Québec, les Québécois n’ont semble-t-il pas de mémoire. C’est toujours comme ça. Après les années de misère avec le PLQ de Jean Charest au pouvoir (2003-2012), où les systèmes de collusion et de corruption ont régné de façon généralisée, avec la crise étudiante pour couronner le tout, on élisait Pauline Marois pour un bref mandat de deux courtes années (2012-2014), pour relancer le PLQ de Philippe Couillard avec son beau programme politique basé sur l’austérité et l’acharnement contre les plus démunis de la société. On estime toujours entre 700 000 et 1,1 million le nombre de personnes à faible revenu au Québec, qui peinent à joindre les deux bouts. Que notre système de santé est dans le plus lamentable état (où êtes-vous, M. Barrette ?) et que, sur le plan du droit à l’éducation, il y a toujours 51 % de Québécois qui souffrent d’un sérieux problème d’analphabétisme. Mais, pour revenir à la question de l’absence de mémoire des Québécois, on semble oublier qu’avant la fondation de la CAQ, en 2011, François Legault, pour le PQ, avait été un médiocre ministre de l’Éducation (2001-2002) et un encore plus mauvais ministre de la Santé et des Services sociaux (2002-2003). Alors, sommes-nous réellement prêts à le porter au pouvoir comme premier ministre du Québec à l’automne prochain ? Vivement, réparons nos trous de mémoire avant les prochaines élections…

14 juin 2018