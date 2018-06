Au fil de la journée à la Coupe du monde

Le match à surveiller



Après la rencontre sans saveur entre la Russie et l’Arabie saoudite jeudi, place au premier grand choc de la Coupe du monde 2018. L’Espagne, championne du monde en 2010, affronte le Portugal, gagnante de l’Euro 2016, dans un duel qui devrait permettre de déterminer qui terminera premier et deuxième du groupe B. La partie est diffusée à 14 h, heure du Québec.



Les deux autres affrontements de la journée mettront aux prises l’Égypte et l’Uruguay, les deux équipes favorites du groupe A, puis le Maroc et l’Iran. La première rencontre est prévue à 8 h et la deuxième, à 11 h.



Sur les lignes de touche



Lors du match Espagne-Portugal, il sera également intéressant de jeter un coup d’oeil au banc de l’équipe espagnole, qui vient tout juste de changer d’entraîneur. Mercredi, Julen Lopetegui a été démis de ses fonctions lorsque ses patrons ont appris qu’il serait le nouvel entraîneur du Real Madrid. Craignant que Lopetegui soit accusé de manque d’implication ou de favoritisme à l’égard de certains joueurs, les responsables espagnols ont décidé de le remplacer en vitesse par le directeur sportif Fernando Hierro. Reste à voir si ce chamboulement affectera la cohésion espagnole.



Le joueur à surveiller



L’attaquant vedette de l’Égypte s’est blessé dans des circonstances dramatiques lors de la finale de la Ligue des champions le 26 mai dernier, alors qu’il portait les couleurs du club anglais Liverpool. Depuis, sa présence était incertaine pour le Mondial. Le sélectionneur de l’Égypte, Hector Cuper, s’est toutefois montré rassurant jeudi en affirmant qu’il est presque certain que Salah pourra prendre part au match contre l’Uruguay. Le joueur vedette est la pierre angulaire de son équipe, lui qui a battu cette année le record du plus grand nombre de buts en une saison dans la Première ligue anglaise, avec 32.