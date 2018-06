Le jardin des Sœurs Grises

On nous annonce la construction d’une école primaire pour 700 enfants dans l’ancien jardin des Sœurs Grises, maintenant propriété de l’Université Concordia, rue Saint-Mathieu à Montréal. Il s’agira d’une école modèle conçue par le Lab-École. Ce jardin, soigné par les Sœurs pendant près de 150 ans et situé dans la zone de « protection » d’un monument historique, permet à une trentaine de grands arbres de survivre au centre-ville. Sacrifier des arbres pour attirer les familles en ville est une aberration.



La décision semble venir de Québec, sans consultation avec Montréal, officiellement responsable de son aménagement. Pourtant, les espaces disponibles sur des terrains institutionnels n’ont jamais été si nombreux après la fermeture de cinq grands hôpitaux. Une tentative d’entente avec le promoteur qui construit sur le site de l’Hôpital général pour enfants a échoué pour des raisons mal expliquées qui laissent soupçonner qu’on planifie très mal et qu’on accorde toujours la priorité au projet le moins cher possible.



Espérons que les décideurs trouveront le moyen de sauver l’ancien jardin des Sœurs Grises pour permettre aux enfants d’en faire leur terrain de jeu. Espérons qu’ils réussiront à installer les classes dans les limites actuelles des vieilles pierres du couvent ou des autres bâtiments déjà existants sur le terrain.



À cette condition seulement, le projet sera acceptable. Autrement, il sera scandaleux et méritera d’être contesté par tous ceux qui ont Montréal à cœur.

Montréal, le 11 juin 2018

Le G7 a-t-il encore un sens ?

Groupe de discussion fondé en 1975 à l’initiative de Valéry Giscard d’Estaing, le G7 traite principalement des questions économiques. Or, il s’avère que les quatre pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie) et le Canada reprochent aux États-Unis des mesures économiques, à savoir les nouveaux tarifs douaniers sur l’aluminium et l’acier qui les visent, une décision qui a été perçue comme une déclaration de guerre commerciale.



Si vous ajoutez à cette source d’irritation le retrait américain de l’Accord de Paris ainsi que de celui sur le nucléaire iranien, le transfert de l’ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem et les intentions de Donald Trump de se dissocier de l’ALENA, une question essentielle doit être posée : le G7 a-t-il encore un sens, d’autant plus qu’un retrait des États-Unis du G7 serait catastrophique puisque, à eux seuls, ils pèsent autant que le PIB des six autres États membres ?



Le gouvernement de Justin Trudeau a dépensé, pour organiser le Sommet du G7 au Manoir Richelieu de La Malbaie, la coquette somme de 600 millions, à laquelle s’ajoutent plusieurs autres dizaines de millions de dollars de la part des villes impliquées dans les activités entourant le Sommet, sommes qui sont remboursées par le fédéral. C’est sans compter les dépenses allouées à la sécurité, soit 400 millions.



Des chiffres pour le moins faramineux dans la perspective où les États-Unis de Donald Trump sont engagés dans une voie à sens unique qui les isole hermétiquement des six autres États membres d’un G7 disloqué et extrêmement affaibli.

Québec, le 11 juin 2018