Rectificatif

Dans l'article d’Alexandre Shields intitulé « Pipeline Trans-Nord : un risque pour la population de la région de Montréal, prévient le BAPE », on aurait dû lire que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement s’inquiète du « risque » que représente le pipeline qui sera construit pour raccorder le terminal de carburant d’avion de Montréal-Est au pipeline Trans-Nord, et non qu’il s’inquiète du « risque » que représenterait le pipeline Trans-Nord. Nos excuses pour cette confusion.