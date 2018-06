Laval : éclaircir les dessous du conflit

Je suis l’un des fondateurs du Mouvement lavallois à Laval. Ce parti a succédé il y a maintenant cinq ans au maire Vaillancourt, de triste mémoire. Le Mouvement lavallois vient de réaliser un mandat de quatre ans et a été réélu dernièrement avec 18 sièges sur 21. Un conflit couvait entre ses deux têtes dirigeantes, le maire Demers et le fondateur du Mouvement lavallois, David De Cotis. Ce conflit, qui semble majeur, vient d’éclater au grand jour. La population de Laval ne sait pas sur quoi porte ce conflit. L’opposition au maire Demers lui reproche d’avoir pris des décisions inacceptables. De quoi s’agit-il ? Le maire a-t-il cédé, comme Vaillancourt, au lobby des promoteurs ? La société de Laval a le droit de savoir. Il faut que les médias, dont Le Devoir, fassent la lumière sur les dessous de ce conflit. Après tout, Laval constitue la troisième ville en importance au Québec. Alors, les médias, sortez de Montréal. Il y a matière à un bon article.

Laval, le 10 juin 2018

Le risque du cannabis à domicile

Monsieur le Premier Ministre,



Ces lignes sont en réaction à une de vos idées, potentiellement valable mais devenue détestable par votre rigidité superficielle.



Légaliser le cannabis se prête mal au manichéisme. En permettre la culture au domicile est d’un autre ordre. Vos arguments en sa faveur ne font pas le poids, d’autant plus qu’une loi dont l’application est peu ou pas vérifiable, n’est qu’une invitation à la violer.



Les « cultivateurs » seront évidemment des fumeurs réguliers (et peut-être des mini-fournisseurs), dont les proches seront bien malgré eux exposés à la fumée secondaire… et les voisins mitoyens aux odeurs désagréables.



Vos conseillers ne peuvent ignorer qu’une revue des publications pertinentes, publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne du 30 novembre 2017, montre que le sang et l’urine d’adultes exposés à de la fumée secondaire de cannabis contiennent des quantités mesurables de ses métabolites, pouvant durer jusqu’à huit heures, et que certaines personnes rapportent des effets psychiques négatifs. Le Canada n’a-t-il pas déjà trop d’enfants traités au Ritalin ?



Les fumeurs récréatifs — quel que soit leur âge — ne méritent pas un tel privilège. Les fumeurs doivent réaliser que les risques et les désagréments pour « les Autres », et surtout les jeunes enfants, les plus à risques, sont suffisamment sérieux pour refuser, même aux fumeurs « pharmacologiques » (le cannabis prescrit), ce privilège hors du commun. Il faut manquer d’imagination pour ne pas concevoir pour eux un autre mode d’accès. Un deuxième temps consistera à régler les nombreux conflits mitoyens…



Avec mes respects,

Montréal, le 10 juin 2018