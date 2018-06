Dans le texte d’Hélène Buzzeti intitulé « Au G7, les humeurs d’un président » et publié en page A1 de notre édition du samedi 9 juin 2018, on aurait dû lire que c’est le président américain, Donald Trump , et non le premier ministre canadien, Justin Trudeau , qui a lancé à la blague: « Je suis sûr qu’il est content » à propos de son départ hâtif du sommet du G7. Nos excuses pour cette confusion.