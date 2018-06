Québec debout en pantoufles

Un duel se pointe en vue des prochaines élections fédérales. On nous annonce que deux partis souverainistes, poids légers, lutteront pour une place à… Ottawa ! Lequel l’emportera ? Moi qui déclare « oui je le veux » à la république du Québec, je crois pourtant que le jeunot Québec debout l’emportera contre le vétéran Bloc québécois. Pourquoi ? Parce que le discours de ces cinq dissidents, qui privilégient les intérêts du Québec plutôt que la promotion de son indépendance totale, risque de rallier davantage de gens. Pas besoin d’enfiler une bonne paire d’espadrilles et de partir à la conquête de notre liberté. Au cœur de notre belle province, bien confortables dans nos pantoufles, nous n’avons qu’à attendre que Québec debout nous défende. Les quelques miettes qui tomberont du gâteau en forme de feuille d’érable en rassasieront plusieurs ici.



Qu’est-ce qu’il disait donc, Yvon Deschamps ? Que le « vrai Québécois » aspire à « un Québec indépendant, dans un Canada fort »…

Montréal, le 7 juin 2018

Le Devoir nouveau

Si notre exemplaire du Devoir papier du mercredi 6 juin passe un jour à l’histoire, il en ira probablement de même pour celui du Devoir nouveau du jeudi 7 juin.



À première vue, le nouvel habillage m’apparaît très bien. Je dis bravo à la designer Lucie Lacava, et merci d’avoir quelque peu grossi les caractères.



Mon seul regret : que la suite des textes de la une ne soit plus reportée au verso du premier cahier. J’adorais cela, car il n’y avait pas à tourner les pages.



Longue vie au nouvel habillage !

Montréal, le 7 juin 2018

Nouvelle présentation du journal Le Devoir

Bravo pour le nouveau design du journal Le Devoir ! Cela nous donne un beau journal, avec des textes mieux dégagés et plus faciles à lire. Excellent travail ! Par contre, le renvoi de la suite des articles de la une à la « 10 » me manque.

Gatineau, le 7 juin 2018