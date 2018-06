Trump et le G7

J’ose espérer que le président français, Emmanuel Macron, ne se fendra pas en courbettes et en gentillesses devant l’histrion occupant la Maison-Blanche. Il y a une limite à un copinage plutôt indécent. Macron devra se tenir debout et agir comme l’homme fort de l’Europe.



Je m’attends à une atmosphère pour le moins glaciale au G7 de Charlevoix. Le premier ministre Justin Trudeau devra nous montrer enfin ses talents de pugiliste face à un Donald Trump plus isolé et narcissique que jamais.



Je doute qu’il sorte grand-chose de bon de cette rencontre au sommet. Mais au moins les masques sont désormais tombés. La rigolade et le faire-semblant ne peuvent plus être à l’ordre du jour. De toute façon, le président américain ne s’intéresse qu’à la rencontre qu’il aura le 12 juin avec le dirigeant nord-coréen. J’étais ces derniers jours aux États-Unis ; je n’ai pas entendu un traître mot à la télé sur le G7, tout était pour le sommet avec Kim Jong-un. C’est tout dire ! Trump passera sans doute bien vite à La Malbaie.

Entrelacs, le 4 juin 2018

Travail infirmier : un climat de travail malsain

Tout milieu de travail devrait être épanouissant, valorisant, joyeux, alimentant un stress « raisonnable ». Certains me diront que je vis dans un monde irréel, utopique. Peut-être. Mais pourquoi ne pas y voir tout simplement un rêve où l’être humain serait au cœur de nos préoccupations plutôt que de le piétiner, cet être humain, de toutes les façons pour grossir son portefeuille et voir naître un sourire de satisfaction dans la figure de cupides actionnaires ou de politiciens assoiffés de pouvoir (certains ont gardé leur sens éthique).



Depuis des années, le Parti libéral du Québec étant responsable en grande partie de la détérioration des conditions de travail des infirmières (le féminin englobe aussi les travailleurs masculins), par des compressions « sauvages » dans le domaine de la santé, par des lois spéciales ou leur menace, par une hiérarchie teintée de dédain envers cette classe d’employées. Mais les dieux de la médecine, nos médecins spécialistes quant à eux, ont reçu à bras ouverts le pactole offert si généreusement par ce gouvernement, à qui nous devons montrer la porte.



Je ressens un très grand respect envers le monde féminin du travail dans tous les secteurs d’activité. Comment ces femmes, obligées de porter plusieurs « chapeaux », font-elles pour résister à tout ce qu’on leur demande (mère de famille, éducatrice, infirmière, psychologue, épouse, etc.), pour ne pas craquer davantage ?



Ne peut-on pas affirmer avec certitude que les décisions gouvernementales ainsi que l’incompétence de nombreux gestionnaires sont responsables et du climat malsain dans les centres de santé et, par le fait, même de la mort de l’infirmière de l’hôpital de Laval ?



Forcer le personnel à faire des heures supplémentaires au mépris de leur vie de famille et de leur santé relève, selon moi, d’une attitude ignoble, bourreaux assoiffés de pouvoir et de domination.



Redorons ce milieu de travail et sachons apprécier le dévouement et la gentillesse du personnel infirmier, ainsi que son professionnalisme. Merci malgré une tâche démesurée de nous aider à vivre plus longtemps.

Gatineau, le 4 juin 2018