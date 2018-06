L’impact majeur du Tour de l’île de Montréal sur la circulation automobile

Le Tour de l’île, qui se déroule dimanche dans les rues de Montréal, aura un impact majeur sur la circulation automobile.

Des dizaines d’artères sont fermées, alors que de nombreuses autres voies de circulation sont déjà entravées en raison de travaux.

Vélo-Québec, organisateur de l’événement, recommande de visiter son site Internet pour obtenir toutes les informations.



Voyez des participants pédaler à l'angle des rues Casgrain et Bellechasse



Des centaines de bénévoles et policiers sont positionnés aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes. Ces agents de la circulation remettent à ceux qui le désirent un plan du parcours des événements et des voies de contournement. Les piétons et les cyclistes peuvent traverser le train cycliste en tout temps.

Le Tour de l’île a débuté vers 9 h 15 sur l’avenue du Parc, à l’angle de l’avenue du Mont-Royal. Plus de 25 000 cyclistes devaient se réunir à la ligne départ.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le parcours emprunte dans l’ordre les arrondissements Ville-Marie, le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La-Petite-Patrie, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anjou, Montréal-Est, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Une performance de Montréal Complètement Cirque attendra les cyclistes au site d’arrivée, le parc Jeanne-Mance.

Parallèlement, un 60 ou un 100 kilomètres Découverte, au choix des cyclistes, se déroule tout autour de l’île, principalement dans l’est.