Des délais de réunification insoutenables

Avant son élection, le gouvernement libéral de Justin Trudeau avait fait la promesse de réduire les délais de traitement pour les demandes de résidence permanente pour les conjoints de fait ou époux de deux ans à « immédiatement ». Force est de constater que ces délais n’ont pas diminué, car mon conjoint et moi sommes toujours en attente du visa après 14 mois.

Nous ne cessons d’entendre que le Québec manque de main-d’oeuvre et que le gouvernement provincial libéral souhaite accroître jusqu’à 25 % le nombre d’immigrants en région. Mon conjoint est un francophone du Bénin, âgé de 37 ans, en excellente condition physique, souhaitant travailler dans le secteur de la santé à moyen terme, mais disposé à travailler en usine les premières années de son intégration. Nous souhaitons nous installer dans les Laurentides, une fois les équivalences obtenues.

Nous avons observé qu’il n’y a pas de communication entre les divers services qui traitent la demande, soit : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Immigration, Diversité et Inclusion du Québec et enfin le Bureau des visas à Accra au Ghana. Chacun travaille en vase clos et il est impossible, jusqu’à maintenant, d’obtenir de l’information précise pour la partie africaine. Ici aussi, impossible de rencontrer quelqu’un, qu’il s’agisse du ministère provincial ou fédéral. Les informations sont mécaniques, que ce soit par courriel ou téléphone quand on réussit à joindre quelqu’un. On va même jusqu’à nous donner des informations contradictoires dans un même ministère.

Pendant ce temps, des réfugiés traversent la frontière par milliers. Nous avons besoin d’immigrants au Québec, comme jamais, peut-on accélérer le processus pour les immigrants réguliers ?

Le 30 mai 2018

À propos du Rwanda

Lire dans les pages du Devoir les lieux communs colportés depuis des années sur la nature du régime politique au Rwanda devient fatigant ! J’ai passé deux semaines au Rwanda en novembre 2017, en mission pour un organisme international de défense des droits des LGBTQ. Ce que j’ai pu constater :

— Il y a des partis d’opposition et ils ont la liberté de parole comme ici.

— Il y a des associations de la société civile (comme celles des LGBTQ) qui ont la liberté de parole.

— L’armée n’est pas plus présente qu’ailleurs dans les démocraties.

— Le français reste une des trois langues officielles (et d’ailleurs, à peu près tout le monde sait s’exprimer dans cette langue).

— Nous avons eu libre accès à toutes les sphères de la société, sans être accompagné d’un sbire officiel.

— Tout le monde se promène librement dans ce pays.

Voilà pour la démocratie. Comparativement à la majorité des autres pays d’Afrique, c’est même enviable ! Il est vrai que le seul interdit est de remettre en question la version officielle du génocide.

Qui plus est, économiquement parlant, le Rwanda semble bien se débrouiller avec une absence notoire d’une pauvreté crasse comme ailleurs sur le continent.

Le 30 mai 2018