Les flâneurs

Incontournable quatrième pouvoir

Pour quiconque s’intéresse à l’information, la série documentaire en quatre épisodes The Fourth Estate, qui se penche sur l’acharnement de l’équipe du New York Times à couvrir le gouvernement Trump, est un incontournable. Déjà après les deux premiers épisodes, on sent l’énergie et toute la rigueur journalistique mises en avant par l’équipe d’enquête du quotidien. On sent vite les sacrifices que cela demande — la famille, par exemple, prend le bord —, mais on voit aussi la satisfaction des reporters, les jeux de coulisses politiques ainsi que ceux au sein même du Times. À voir à CraveTV, à Showtime ou sur demande à The Movie Network.