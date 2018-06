Besoin de l’appui du Canada

La rencontre des dirigeants mondiaux lors du sommet du G7 les 8 et 9 juin est une occasion privilégiée d’attirer l’attention sur la situation des filles dans les zones de conflit. Les inégalités entre garçons et filles ont pour conséquence d’empêcher la scolarisation des filles, et par conséquent d’entraîner d’énormes coûts pour la communauté et la nation. À l’heure actuelle, 62 millions d’enfants et d’adolescents répartis dans 32 pays touchés par les conflits ne sont pas scolarisés. Les jeunes sont de plus en plus nombreux dans la population, et nous savons que les filles et les jeunes femmes, en particulier celles qui vivent dans des zones de conflit, sont les plus exclues et les plus vulnérables de la planète. En accédant au potentiel inexploité des adolescentes, nous pouvons influencer positivement toute une génération.

Une déclaration des pays membres du G7 qui donnerait la priorité à l’éducation pour tous les enfants et à une action unifiée permettrait aux services éducatifs de voir le jour dès le début de la crise et de promouvoir un développement durable.

Nous comptons sur le leadership du Canada pour inciter les pays membres du G7 à accélérer le financement dans les pays touchés par les crises. Par conséquent, les plus démunis auront accès à une éducation de qualité et à des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. En continuant de privilégier l’éducation et la santé, nos dirigeants mondiaux contribueront à sauver des milliers de vies humaines.

Saint-Lambert-de-Lauzon, le 30 mai 2018

Étalement de la bêtise

Selon la CAQ, les problèmes de mobilité ne sont pas qu’à Montréal, mais aussi dans les couronnes de Montréal. Voilà concrètement l’effet néfaste causé par l’étalement urbain. Résultat : un trafic dense disséminé sur un immense territoire saturé de véhicules de toutes sortes, même électriques… Pas besoin d’être un urbaniste patenté pour comprendre que rien ne va plus. Mais changer nos habitudes, surtout les mauvaises, demeure un défi de taille malgré l’évidence. Mais là ou ça dépasse l’entendement, c’est quand les troupes de François Legault implorent l’importance de prioriser des mesures qui auront la plus grande portée possible. Parmi ces mesures, le refus du projet de ligne rose du métro de Montréal. Avec une telle attitude, les problèmes de congestion ne feront qu’augmenter, ainsi que l’inconfort urbain. Voilà une vue d’ensemble prônée par la CAQ. On s’en fout de Montréal. Ce sont les couronnes que ces roitelets convoitent. Bel exemple de ce qu’on nomme en anglais la wedge politic, traduit par « diviser pour mieux régner ». Citadins et banlieusard dos à dos. Triste constat à la veille de l’échauffourée vers le pouvoir.

