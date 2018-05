Rectificatifs

L’article d’Éric Desrosiers intitulé « La rareté de main-d’oeuvre forcera-t-elle le virage de la productivité espéré ? » et publié dans notre édition du 29 mai en page B1 présentait à tort Pierre Cléroux comme économiste en chef à la Banque du Canada alors que c’est à la Banque de développement du Canada qu’il occupe cette fonction. Nos excuses.

La chronique de Jean-Benoît Nadeau intitulée « Sain débat à l’OIF » publiée dans nos pages lundi comporte une erreur de dénomination. En 1997, au Sommet francophone de Hanoï, l’Agence de coopération culturelle et technique devient l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, et non l’Agence internationale de la Francophonie.