L’oléoduc de la discorde

La fourberie du premier ministre Justin Trudeau s’est déployée dans toute sa laideur mardi matin ! Rejetons cette arrogance ! Pouvoir au peuple contre les oléoducs de pétrole sale de Justin le petit roi despote ! Mobilisons-nous avec plus de force et de détermination !

Or, le gouvernement Trudeau s’est engagé à réduire ses émissions de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2005. Cette « cible », qui est la même que celle défendue par le gouvernement de Stephen Harper, signifie qu’il faudra ramener les émissions de GES à 517 millions de tonnes en 2030.

Cet engagement, pris par le gouvernement Trudeau dans le cadre de son adhésion à l’Accord de Paris sur le climat, impose donc de réduire considérablement les émissions du Canada. Les plus récentes données fédérales indiquent toutefois que le Canada est en voie de rater cet objectif, notamment en raison de la croissance attendue des émissions de GES, principalement en raison de la croissance du secteur pétrolier et gazier.

Le 29 mai 2018

Les caquistes, des libéraux pressés

Si on exclut les positions identitaires de la CAQ en matière d’immigration et un certain nationalisme économique concernant la protection des sièges sociaux, tout comme l’intention de rapatrier des pouvoirs fédéraux en conformité avec le rapport Allaire, le parti de François Legault et le PLQ sont des frères siamois qui partagent une vision commune du développement économique et social du Québec.

Ces deux partis, qui s’abreuvent à la source du néolibéralisme, prônent des baisses d’impôts qui se traduisent par des reculs de l’État en matière sociale dans les domaines de l’éducation et de la santé. L’austérité et la privatisation des services publics sont la conséquence de ces choix fiscaux. Le développement des garderies privées au détriment des CPE et le recours aux supercliniques gérées par les médecins illustrent bien ce phénomène.

En ce sens, l’austérité libérale des dernières années a créé des conditions déplorables dans les écoles et les hôpitaux pour les travailleurs et travailleuses du secteur public. Ce ne sont pas les récents cadeaux électoraux qui viendront corriger le tir.

Prétendre régler le chaos libéral en récupérant un milliard de dollars octroyés aux médecins relève de la pensée magique, et l’illusionniste Legault est le seul à y croire. Espérons que son cadre financier s’appuie sur des données comptables plus sérieuses.

Les Québécois veulent du changement. L’électorat québécois aurait avantage à bien cerner les politiques de la CAQ et à remettre en question cette apparente originalité qui n’est que le prolongement des politiques du gouvernement précédent. Si d’anciens caquistes comme les Barrette, Anglade et Proulx sont à l’aise dans le gouvernement Couillard, c’est peut-être que ces derniers n’étaient que des libéraux pressés.

Neuville, le 28 mai 2018

De vrais éditoriaux

Il y a déjà quelque temps que je voulais féliciter monsieur Robert Dutrisac pour ses prises de position éditoriales claires, fondées et fermes sur plusieurs sujets. Son éditorial de samedi dernier intitulé « Un échec avéré » m’en donne l’occasion. Et lundi matin, une belle surprise nous attendait avec l’éditorial de madame Manon Cornellier intitulé « Répondez, Monsieur le Ministre ».

Comme lecteur, grande est la satisfaction de voir « son journal » prendre la parole de cette façon, c’est-à-dire en osant nommer et dénoncer d’une façon claire et ferme les demi-vérités et les mensonges en s’adressant à l’intelligence des lecteurs avec une mise en contexte et un rappel de faits qui donnent une compréhension juste et large d’un problème. Cela redonne ses lettres de noblesse à l’information, tellement maltraitée de nos jours, et permet au lecteur de se sentir respecté dans son intelligence et sa compréhension des faits.

C’est une belle façon de commencer la journée.

Merci !

Le 28 mai 2018