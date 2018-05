Montréal, territoire autochtone ou mohawk ?

J’ai été surpris d’apprendre, à la lecture de la lettre de monsieur Luc-Normand Tellier publiée dans Le Devoir du 23 mai, que, lors de la cérémonie du 17 mai, commémorant la fondation de Ville-Marie, une représentante des Mohawks de Kahnawake avait souhaité aux participants la bienvenue en territoire mohawk. La nouvelle administration de la Ville de Montréal avait pourtant fait un pas dans la bonne direction en remplaçant la formule « territoire mohawk non cédé » par l’expression plus neutre « territoire autochtone non cédé ».



En effet, nous savons que toutes les Amériques étaient habitées lors de l’arrivée des Européens et que, dans le Québec d’aujourd’hui, seuls les territoires visés par la Convention de la baie James ont été cédés. Cette formule n’enlève rien aux Mohawks, qui considèrent l’île de Montréal comme la partie septentrionale de leur territoire, ni aux Anishnabés, qui y voient l’extrémité sud de leur territoire.



Quant aux Iroquoiens rencontrés par Cartier en 1534-1535, tant les Mohawks que les Wendats s’en réclament. Je pense que cette question, de même que celle de leur disparition, ne sera jamais tranchée : la nation québécoise et les nations autochtones devront apprendre à vivre en paix malgré cette importante contradiction quant à l’identité des hôtes de Cartier et le mystère qui entoure leur disparition. À mon avis, l’histoire de chacune des nations concernées devrait faire état de la position des autres sur ces éléments ; cette simple reconnaissance de la légitimité de points de vue opposés et contestés serait un pas dans la bonne direction, vers une réconciliation qui exclut une seule vérité en matière historique.

Montréal, le 23 mai 2018

La fabrication de l’humain

L’excellent article de Pauline Gravel sur les cerveaux artificiels (Le Devoir, 19 mai), très instructif, met aussi en lumière deux tendances préoccupantes chez les chercheurs qui ont pour effet d’intérioriser une conception réductionniste de l’être humain.



La première est de mettre sur un pied d’égalité le modèle et l’organisme, comme si, par exemple, la « carte » et le « territoire » étaient interchangeables. Ainsi peut-on affirmer « scientifiquement » qu’un modèle de cerveau, qui sert utilement à étudier ses fonctions réelles, peut avoir toutes les propriétés du cerveau et qu’il pourrait être doté, un jour, fût-il encore très lointain, de conscience. Ce travers est tributaire d’une conception mécaniciste de l’humain, conçu comme assemblage de pièces détachées. Comme si, par ailleurs, c’était le « cerveau », isolé de l’ensemble du corps, qui était doté de conscience, et non l’être humain comme tel. Cette vision qui permet aux chercheurs de se fabriquer des chimères à des fins de recherche déteint malheureusement sur leur conception de la vie. Le problème c’est que cette vision mécaniciste du vivant s’impose de plus en plus comme allant de soi dans notre société, par l’entremise des médias qui s’en font le relais.



L’autre travers de chercheurs, que met en scène l’article de Pauline Gravel, c’est l’emploi récurrent chez eux de l’effet d’annonce. On le voit autant dans le domaine biologique ici abordé que dans le domaine de l’intelligence artificielle — dans lequel a lieu aussi la réduction du modèle au réel, l’intelligence étant réduite au fonctionnement d’un ordinateur. Les chercheurs, de plus en plus, ont recours à des anticipations futuristes. Celles-ci se drapent de l’aura de la science alors qu’on est totalement dans l’ordre de l’imagination. La science-fiction prend le relais de la science. Ce procédé a plusieurs fonctions. Il suscite l’émerveillement, et notamment des financeurs, incités à délier les cordons de la bourse. Cet effet d’annonce peut aussi avoir une fonction idéologique : celle de façonner le présent, en imposant une conception du vivant, de l’humain tout à fait adaptée aux intérêts de forces technofinancières qui rêvent de modeler l’humain à leurs convenances, et à leurs fantasmes.

Le 25 mai 2018