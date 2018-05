REM: l’enfer qui nous attend

On peut bien comprendre la frustration et la déprime des usagers du train de Deux-Montagnes (Le Devoir, 18 mai). Et non seulement les navetteurs feront face à des années de trajets interminables, mais à la fin, aux heures de pointe, ils ne profiteront que d’un service guère mieux que celui d’aujourd’hui. Tout cela afin d’offrir un service ferroviaire à l’aéroport Trudeau.

Mais ce dont on n’a pas encore de nouvelles, c’est l’impact que la fermeture du tunnel sous le mont Royal aura sur l’ensemble des navetteurs provenant du nord vers le centre-ville. Chaque matin, 14 000 usagers du train, presque l’équivalent de la capacité d’une autoroute, devront trouver un autre mode de transport. Aucune solution de rechange ne pourra éviter une hausse importante de la congestion, soit sur la ligne orange, soit sur les routes, touchant tout le monde.

Au cours des derniers mois, nous avons eu une série de mauvaises surprises : fermeture du tunnel, hausse de taxes municipales et disparition de services de bus concurrentiels. Quelle sera la prochaine ? Une nouvelle prévision des coûts d’investissement à cause des modifications au projet initial et des trains supplémentaires requis ? Une augmentation des tarifs de transport collectif pour récupérer les déficits du REM ?

Il est sûrement temps qu’on suspende les travaux, au moins sur la ligne Deux-Montagnes. Ainsi, on pourrait évaluer le projet froidement en tenant compte de tous les nouveaux éléments qui se révèlent.

Outremont, le 21 mai 2018

Des énergumènes payés par le SCRS?

Les temps sont durs pour l’image du nationalisme québécois. Il y a d’abord ces gens tout de noir vêtus qui jurent n’avoir rien contre les immigrants, mais qui n’hésitent pas à faire des heures de route pour aller agiter des drapeaux du Québec et des patriotes sur le chemin Roxham. Puis, il y a ces têtes brûlées, niant être d’extrême droite bien que prônant la « remigration » des nouveaux arrivants, qui envahissent agressivement une salle de rédaction en arborant un masque fleurdelisé. Comment les jeunes millénariaux, qu’on prend pour des valises en leur servant des positions aussi incohérentes et rebutantes, peuvent-ils faire autrement que de conclure que tous les militants s’identifiant comme « nationalistes » sont de parfaits abrutis ?

Le spectacle de ces groupuscules est si navrant qu’on en est à se demander si leur but n’est pas justement celui-là : disqualifier tout symbole national québécois et tout discours faisant appel à la nation québécoise. Compte tenu des antécédents en la matière, d’aucuns se demanderont combien de ces énergumènes sont sur la liste de paie du Service canadien de renseignement de sécurité, le fameux SCRS.

Justement, sacrifiant un resplendissant lundi aussi férié qu’ensoleillé, je me suis rendu à la marche organisée par le Réseau Cap sur l’indépendance pour la Journée nationale des patriotes. Une foule bigarrée arborant bannières et drapeaux parcourait sagement les rues du centre-ville tandis que, mégaphone en main, un jeune organisateur nous proposait des slogans indépendantistes. « So-li-da-ri-té avec les Ca-ta-lans ! », lançait-il avec cadence aux marcheurs qui répétaient avec rythme et discipline. « Mon-tré-al en fran-çais ! », scandait-il avant que la foule y fasse écho. Mais quelques enthousiastes se permettaient parfois de se substituer à l’animateur en lançant, par exemple, un tonitruant « In-dé-pen-dance ! », histoire de s’offrir le plaisir d’entendre la foule y répondre. Puis, sous l’oeil des caméras des reporters à l’affût de la moindre anicroche, il y eut ce quidam qui tenta sa chance en hurlant son « Viiii-ve le F-L-Q ! » Mais à l’invitation de répéter ce slogan-là, la foule — dont je suis très fier — fit plutôt entendre un long silence. Sans doute les autres participants avaient-ils tiré la même conclusion que moi : « Tiens, c’est donc lui, notre infiltrateur du SCRS… »

Montréal, le 25 mai 2018