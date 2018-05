Cyclistes infantilisés

Très heureux de voir que les chicanes à vélo posent de plus en plus problème à la majorité. Ces maudites chicanes ont connu d’autres déclinaisons aussi stupides, du genre : « Toi, tu fais du vélo, des fois, il faut que tu marches à côté, ou bien on va te faire ralentir de force avec des infrastructures incontournables »… Toujours pour la sécurité de ces demeurés de cyclistes, la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain résiste à autoriser l’usage hivernal des pistes cyclables du pont en nous faisant languir avec des études qui durent une éternité.



En fait, ce qui dans tout ça dérange fondamentalement, et ce n’est pas que sur le pont, bien que ce soit la goutte qui fasse déborder le vase des installations cyclistes boiteuses, c’est l’infantilisation des gens qui se donnent la peine d’opter pour le transport dynamique et qui se font niaiser tandis que les automobilistes, qui accaparent autrement plus d’espace public en causant de graves préjudices sanitaires et environnementaux, eux vont comme bon leur semble. Personne n’aurait l’idée folle de décréter le pont dangereux à la conduite hivernale et de le condamner sur une base saisonnière, ou encore d’installer des chicanes à auto pourtant nécessaires — on voit fréquemment le témoin lumineux destiné à indiquer sa vitesse au conducteur afficher des vitesses avoisinant même les 80 km/h tandis que 50 km/h est la vitesse permise… Il est temps de donner un coup de guidon cohérent et complet pour redonner une dignité aux cyclistes tout en faisant une prévention adulte en aparté.

Le 25 mai 2018

Un scoop pour Luck Mervil

Cher Luck Mervil,



J’ai toujours admiré l’artiste que vous êtes. Je garde un souvenir ému de votre rôle de Clopin dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Et je continuais d’écouter jusqu’ici avec bonheur l’album Ti Peyi a, un bijou en son genre. Mais depuis la vidéo « Les mots dits » que vous avez diffusée sur YouTube hier, j’ai perdu toute envie de vous écouter. Parce que vous insistez une fois de plus sur les dix-sept ans « et demi » de la femme que vous avez abusée. Parce que vous vous posez en victime (des médias, notamment) et que cette victimisation discrédite l’auteur de la chanson Le goût des jeunes filles que vous êtes aussi et donne à croire que vous n’avez toujours pas réalisé la gravité de l’acte pour lequel vous avez plaidé coupable. Parce que cette vidéo — qui ressemble à une tentative désespérée de réhabiliter votre image — constitue un double affront, d’autant que vous l’annoncez comme la première d’une série à venir… Mauvais goût, bonjour ?



Se garder une petite gêne — à défaut de garder le silence — aurait été, dans les circonstances où vous n’avez pas encore commencé à purger votre peine, la moindre des élégances. Mais peut-être êtes-vous incapable d’une telle grâce et que ceci explique cela. Quoi qu’il en soit, je vous annonce officiellement que nous sommes maintenant entrés dans une toute nouvelle ère qu’on appelle « post-#MeToo » et que cette nouvelle ère (ce nouvel air ?) invite les hommes et femmes du monde entier à se regarder et à repenser leurs rôles respectifs dans nos sociétés qui sont depuis toujours fondées sur des rapports de pouvoir et de domination.



Je n’ai aucun doute que vous puissiez un jour participer vous aussi à ce grand mouvement, mais d’ici là, je sors définitivement votre nom de ma playlist.

Le 24 mai 2018