Un débat en anglais !

J’ai appris il y a quelques jours qu’il y aurait en septembre un débat des chefs des partis politiques du Québec… en anglais.



Ai-je bien compris ? Un débat en anglais pour les élections québécoises !



Je comprends fort bien que, lors d’une élection générale au Canada, il y ait deux débats, l’un en anglais, l’autre en français. C’est tout à fait normal parce que le Canada a voté en 1969 la Loi sur les langues officielles faisant du Canada, du moins en théorie, un pays où le français et l’anglais devenaient les deux langues officielles.



Donc, pour le Canada, c’est clair.



Pour le Québec, je me demande qui souhaite un débat en anglais. Certains commentateurs ont parlé d’un débat en anglais pour les immigrants. Si tel est le cas, quel est le message que l’on veut leur donner ? Il ne serait donc pas nécessaire d’apprendre le français ? Il leur suffirait d’apprendre l’anglais car les politiciens leur parleraient en anglais ? Le français devient donc accessoire, voire une langue folklorique ?



Est-ce que le débat en anglais s’adresserait plutôt aux anglophones du Québec ? Peut-être, mais on peut présumer que la majorité de ceux-ci a une bonne compréhension de la langue officielle du Québec.



Alors, pourquoi donc faire un débat en anglais au Québec ?



J’entends déjà vos commentaires, et même je m’entends être traité d’anglophobe. Cependant, je vous rappellerai poliment qu’aucun d’entre vous ne crie au francophobe en l’absence d’un débat en français pendant la campagne électorale provinciale en Ontario. Dans mon souvenir, aucune province du Canada, si on fait exception du Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue, n’a tenu de débat des chefs en français.



Pourquoi chez nous, alors ? Il apparaît évident que certains rêvent d’un Québec bilingue où, inévitablement, c’est la langue anglaise qui aurait préséance.

Chicoutimi, le 22 mai 2018

Hommage à Rollande Allard-Lacerte

Le Devoir nous apprend le décès de Rollande Allard-Lacerte. On regrettait déjà de ne plus pouvoir lire régulièrement les petits billets, souvent incisifs et mordants, dont elle nous a fait régulièrement cadeau par le biais du Devoir pendant plus de 30 ans. C’était toujours un plaisir de la voir remettre les pendules à l’heure d’un coup de plume bien appliqué. Quand j’étais au pupitre du Devoir, si je voyais un de ses billets arriver, je m’offrais toujours le petit plaisir de le lire en premier. Tout le monde en conviendra : elle avait du caractère, beaucoup de caractère, mais elle savait aussi nous offrir de beaux moments d’émotion et de douceur. C’était une chroniqueuse à nulle autre pareille qui nous manque déjà beaucoup. Nos condoléances à son fils Pierre et à toute la famille.

Le 22 mai 2018

Place à une commission Parent 2.0

Au temps du département de l’Instruction publique de la province de Québec, 80 % de la population habitait les régions. Le cheval était la source motrice. Pour instruire la population, il fallait un système décentralisé basé sur la présence de commissaires qui voyaient à la construction de l’école de rang, à l’engagement d’une personne suffisamment instruite pour agir comme « maîtresse » d’école, à lui fournir un logement au-dessus de la classe ou chez un cultivateur et à la payer « pas trop cher ». Les écoliers marchaient jusqu’à l’école.



Ce temps est révolu.



Les Québécois sont maintenant citadins à environ 80 %, les communications sont instantanées, les bâtiments scolaires ont des dimensions importantes et les écoliers ne marchent plus jusqu’à l’école. Les enseignants sont bien formés et peuvent profiter des avancées technologiques.



Le monde a tellement changé qu’il s’impose pour l’État de voir à ce que le système scolaire reflète ces changements. Pour cela, il convient de dépolitiser le sujet en instituant une commission Parent 2.0 constituée d’experts indépendants pour faire le tour de la question et proposer un modèle sans doute très différent de la situation actuelle. Les palabres ont vécu, passons à l’action.

Québec, le 20 mai 2018