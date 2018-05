Le prince Harry, descendant de Victoria

Le 21 mai dernier, 13 heures, je me réjouissais d’entendre les slogans antimonarchistes qui fusaient au départ de la Marche des Patriotes… Place du Canada ! Moi aussi, j’en ai marre d’avoir comme chef d’État une reine qui, en plus, est étrangère !



Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, deux jours plus tôt, à l’aube, j’étais devant la télévision pour voir le mariage de Harry, descendant de la reine Victoria. Eh non, nul besoin d’avoir une couronne en or tatouée sur le cœur pour s’amuser devant le spectacle qui se déroulait devant nos yeux.



J’imagine que beaucoup de gens sont comme moi. On regarde ce genre d’événement comme on reluque les Oscar ou, plus près de nous, le Gala Artis. Ce qui nous attire, ce sont les vedettes et, surtout, leur tenue vestimentaire. Ça va un peu comme suit. Sapristi ! Oprah et Serena portent-elles la même robe ? Comme d’habitude, Charlie, ex-époux de Lady Didi, a l’air d’un chien battu. Arrive-t-il à « Poche » Spice de sourire ? Peut-être qu’elle n’a pas de dents ! Amal en jaune McDo est pas mal chic, mais George n’a pas mis de queue de pie. Vachement mignons, les deux p’tits Mulroney ! Bravo ! La mariée a évité le style chou à la crème.



Ouache ! Il y a plein de crottes de cheval dans les rues de Windsor ! Hum ! Ça pue, tout ça…

Montréal, le 23 mai 2018

Comment contrer la gentrification

L’expérience de plus de 30 ans partout au Québec de projets collectifs de revitalisation démontre que la gentrification peut être, sinon évitée, au moins limitée si tous les membres des collectivités se mobilisent.



Les projets Rues Principales intègrent cet enjeu à toutes les étapes : en amont, lors de consultations publiques, lors de l’adoption et la réalisation des plans d’action supervisés par la municipalité, et lors d’évaluations annuelles. Grâce à cet exercice de démocratie participative, des villes comme Matane, Plessisville ou Nicolet ont intégré cette préoccupation et se sont dotées de programmes incitatifs en finançant la rénovation de logements ou de commerces dans des cœurs urbains où vivent des personnes démunies. Cela n’empêche pas la spéculation, mais génère une prise de conscience collective qui ouvre la porte à des solutions concrètes, par exemple l’intégration du milieu communautaire à l’association de gens d’affaires et des maires du Transcontinental à Pohénégamook, qui préside au développement local.



Cependant, tant qu’il n’y aura pas de volonté politique pour promouvoir et financer la construction d’un minimum de logements sociaux dans chaque communauté, la gentrification continuera de générer de l’exclusion.

Le 19 mai 2018

On ne paie pas assez de taxes sur l’essence

Je ne pense pas me faire beaucoup d’amis avec ce texte mais je pense sincèrement qu’on ne paie pas assez de taxes sur l’essence.



Plusieurs médias ont commenté les hausses du prix de l’essence en insistant sur le fort pourcentage de taxes incluses dans ce produit et en suggérant que les gouvernements devraient réduire ces taxes pour soulager les consommateurs face à ces fortes hausses. Mais un principe d’économie élémentaire devrait nous guider, celui de l’offre et de la demande. Face à des hausses de prix d’un produit essentiel, il faut réagir en diminuant la consommation et non en détournant nos autres ressources. Pour atteindre ce but, c’est une taxe ascenseur qui serait utile beaucoup plus qu’une baisse de taxes. Quand les pétrolières nous imposent une hausse de 10¢ le litre le mercredi soir, pensez-vous que j’ai le goût de demander à mon gouvernement de les subventionner pour qu’ils ajoutent ces 10¢ intégralement dans leurs profits ? Ce ne sont pas les pétrolières qui mettent des milliards chaque année dans l’entretien de nos routes.



Peut-être serait-il temps plutôt de se poser la question si on a vraiment besoin de se balader en camionnette ou en SUV plutôt qu’en sous-compacte. Une telle décision peut avoir un impact positif permanent sur nos finances, alors qu’une baisse de taxes ne ferait qu’enrichir les pétrolières.

Québec, le 21 mai 2018