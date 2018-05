Début du Carnet santé Québec à compter de mardi

Finalement, c’est à compter du 22 mai que les Québécois pourront avoir accès à leur Carnet santé Québec en ligne, des informations sur leur propre dossier santé sur leur téléphone intelligent, leur ordinateur. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, en a fait l’annonce vendredi au cours d’une conférence de presse à Montréal. Les intéressés pourront commencer leur processus d’inscription le 22 mai. Le Carnet santé Québec comprendra au départ les informations comme le résultat des tests sanguins et d’urine, les rapports d’imagerie médicale et la liste des médicaments prescrits. Les personnes inscrites pourront aussi s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille ou modifier leur inscription et prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille. Au fil des mois, d’autres services s’ajouteront, notamment le montant reçu par le médecin pour un acte médical, puis l’évolution des demandes pour une chirurgie. Le système a déjà fait l’objet d’un certain rodage : 20 000 personnes l’ont utilisé, au cours des derniers mois, lors de projets-pilotes à Laval et à Québec.