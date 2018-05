Tout mon soutien

Je tiens à témoigner mon plus grand soutien à toute l’équipe. Je suis présentement en échange étudiant, en Suisse, et c’est la qualité ainsi que l’indépendance de votre journal qui me permettent de bien rester informé.



Merci énormément, et bonne suite. J’espère que vous allez rapidement vous remettre sur pied !

Le 16 mai 2018

Un peu de mesure

Dans votre édition du mercredi 16 mai, vous publiez six lettres, toutes dithyrambiques quant à votre capacité à publier votre journal à la suite de l’incendie dont vous fûtes victimes il y a quelques jours. Une lettre en particulier me paraît plutôt étonnante : la lettre « Un souvenir » !



La dame qui l’écrit semble mettre au même niveau dramatique l’explosion du train à Lac-Mégantic et l’incendie survenu sur le toit de l’édifice qui abrite vos locaux, qui au final ne les a quand même pas trop endommagés.



« Tout un exploit », dit-elle, en parlant des prouesses similaires de L’Écho de Frontenac et de votre entreprise pour sortir le journal.



Cette dame a parfaitement raison et le droit de comparer à sa façon ces deux événements. Quant à moi, il me semble qu’il n’y a aucune commune mesure entre les deux. Mais ce qui me dérange le plus est que vous ayez publié cette lettre dans votre journal.



Je me demande comment les citoyens de Lac-Mégantic qui lisent votre journal réagiront à la lecture de cette fameuse lettre. Ils pourront peut-être se demander s’ils doivent rire ou pleurer. Ne pas oublier, quand même, le devoir d’appréciation et de jugement.

Le 16 mai 2018

Pour le G7, grandeur et beauté de Charlevoix !

Charlevoix est une véritable oasis de beauté et un havre de paix. Région qui a inspiré bon nombre de nos plus grands peintres et où ont séjourné de grandes écrivaines telles Laure Conan et Gabrielle Roy.



Pour y être allé à plusieurs reprises pour le travail, ou encore pour les vacances, j’ai toujours eu un faible pour Baie-Saint-Paul, pour son aspect culturel et son événement Rêves d’automne. Mais selon moi, c’est à La Malbaie, dans le secteur Pointe-au-Pic, que l’on peut apprécier l’un des plus beaux points de vue au Québec sur le fleuve Saint-Laurent. Particulièrement tout le long du chemin du Quai, où on peut marcher allégrement jusqu’au petit port de la ville tout en appréciant la magnificence du lieu et de ses superbes couchers de soleil.



Malheureusement, à l’occasion du G7 des 8 et 9 juin prochains, c’est précisément là, tout le long du chemin du Quai, que l’on aura érigé une clôture entre nous et le fleuve. Dommage, puisqu’on privera ainsi le monde entier, lors de cet événement qui sera fort médiatisé, d’un des plus beaux coins du pays. Mais que voulez-vous : attention danger ! En effet, qui sait si, comme dans les contes et légendes de Charlevoix, des monstres marins ne surgiront point pour avaler tout rond Justin et ses invités durant le G7 ? Mieux vaut prévenir. En fait, plus on s’approche du G7 et plus l’élément haute sécurité vient nous priver de la beauté que nous offre La Malbaie.



Je ne ferai pas ici un plaidoyer anti-G7. Mais j’espère juste une chose, c’est que cet événement sera aussi l’occasion de faire connaître au monde entier la culture et l’histoire de Charlevoix. Que les caméras venues de partout ne braqueront pas leur objectif que sur les dignitaires ou sur les manifestants qui y seront entendus, mais aussi sur la grandeur et la beauté charlevoisiennes. Une région inspirante qui a vu naître entre autres le Cirque du Soleil et où ont œuvré, où œuvrent encore, de grands artistes en arts visuels.

15 mai 2018