Bonne surprise

Hier en fin d’après-midi, moi et d’autres personnes se trouvant au Quartier latin, on se demandait où pouvaient bien s’en aller tous ces camions de pompiers qui roulaient avec grand bruit rue Saint-Denis. Lorsque soudain une personne a dit qu’elle avait été témoin d’un incendie qui faisait rage dans l’édifice du Devoir. J’ai pensé : « Alors, il n’y aura pas de Devoir demain matin. » Eh bien non ! Tout était en place comme s’il s’était agi d’un incident mineur. Au soulagement et au bonheur des lecteurs et, bien sûr, des gens du Devoir. On est bien fiers de vous, Messieurs-Dames du Devoir.

De nos plateformes numériques, le 15 mai 2018

De tout coeur et je souhaite aussi…

« De tout coeur » nous sommes avec vous. J’essaie, en vain, de m’imaginer ce que vous vivez toutes et tous du Devoir . Éloquents témoignages d’humanité et de solidarité que ceux de vos concurrents vous ayant offert le gîte. Vous connaissez certes l’expression suivante : « Y a encore du bon monde sur la planète », geste permettant de continuer à nourrir l’espoir, voire l’espérance dans la nature humaine. Oui, avec des exemples comme ceux donnés par M. Myles, je crois dans l’Homme… meilleur plutôt que mauvais.

Oui, de tout coeur avec vous !

Sans prétention.

Quel professionnalisme...

Ce matin, en nous levant, nous étions « résignés » à ne pas recevoir dans notre boîte aux lettres notre journal Le Devoir étant donné ce que nous avions vu et entendu de Brian Myles hier au soir aux nouvelles… Quelle heureuse surprise d’y mettre la main et surtout l’oeil tôt ce matin même !

Nous tenons à féliciter Brian Myles et toute son équipe pour cet élan de grande générosité et surtout de courage en dépit de vos nouvelles conditions et lieu de travail ! Quel exemple de professionnalisme responsable donnez-vous à notre société! Une raison de plus pour soutenir Le Devoir et toute son équipe de « valeureux combattants ». Nous apprécions également l’élan de solidarité que l’incendie a suscité. Nous serons toujours là pour vous soutenir, nous tenions à vous exprimer toute notre sympathie.

Laval, le 15 mai 2018

Une équipe de feu!

Bravo à toute l’équipe du Devoir. Pour faire un mauvais jeu de mots, je dirais que vous êtes une équipe en feu…

Après avoir lu le texte sur le malheureux incendie, on en vient même à parcourir les autres articles comme si de rien n’était. Cela met en lumière votre grand talent et votre professionnalisme remarquable.

Bravo ! Et bon courage…

Un lecteur assidu, le 15 mai 2018

Un souvenir

Bravo à toute l’équipe…

Vous me faites revivre un drame en 2013, lorsque le train a explosé à Lac-Mégantic et que notre équipe de L’Écho de Frontenac avait réussi à sortir le journal malgré des bureaux inaccessibles ! Tout un exploit… comme le vôtre lundi soir. Félicitations. Je vous lirai demain matin avec fierté !

Le feu sacré

Que vous ayez pu suivre votre propre sinistre, couvrir les autres sujets d’actualité et publier les éditions papier, numérique et tablette est un tour de force qui vous honore. Longue vie au Devoir, un journal qui a le feu sacré !

