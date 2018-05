Un homme visé à bout portant en plein jour à Rosemont

Un homme de 39 ans a été visé à bout portant, lundi après-midi à Montréal, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture décapotable dans l’arrondissement Rosemont. Le drame s’est déroulé vers 13 h 30 au coin des rues Bélanger et Garnier. La victime a été prise en charge par Urgences-santé avant d’être conduite dans un centre hospitalier. On craint pour sa vie. Julien Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), rapporte qu’un suspect a été vu quittant la scène du crime. Aucune arrestation n’a toutefois été rapportée par le corps de police. Une arme a également été retrouvée près des lieux du drame. Un périmètre de sécurité a été érigé afin de permettre aux enquêteurs et aux techniciens en identité judiciaire de procéder à l’examen de la scène.