Un parti devenu l’ombre de lui-même

Le Parti libéral du Québec aurait besoin d’une cuisante défaite électorale. Pour son bien et celui du Québec. Le parti n’est plus que l’ombre de ce qu’il était. Si jamais il était réélu en octobre, ce serait davantage par accident — la division des votes d’opposition en part égales — que par enthousiasme de la population.

Le fait que cette formation ne recueille que 16 % des votes chez les francophones est symbolique. Cinq francophones sur six ne se reconnaissent plus chez les libéraux. Et pour cause ! Un premier ministre qui sermonne la majorité, l’accuse d’intolérance, elle qui veut défendre sa langue et son identité… La ministre Weil qui n’aurait aucune objection à accueillir une intégriste religieuse dans son cabinet, etc.

Le parti est en rupture avec son passé glorieux. Ces libéraux qui tenaient tête à Duplessis avant de lancer la Révolution tranquille. Ils ont instauré l’assurance maladie, construit la Baie-James… Les libéraux de Philippe Couillard ont sabré les écoles et les services de santé. Ils ne défendent plus l’identité québécoise et se fichent complètement de l’état du français. Leur cafouillage dans le dossier des accommodements religieux est lamentable.

Passage obligé : un retour dans l’opposition, un nouveau chef, le départ de la vieille garde de Jean Charest. L’apport de sang neuf aidera le parti à se ressourcer et à renouer avec ses racines progressistes. Et que diriez-vous de Dominique Anglade comme chef de l’opposition officielle pour affronter François Legault ?

Gatineau, le 12 mai 2018

Lockout à l’UQTR: «l’exclusion est une violence»

Ainsi parlerait Paul Ricoeur. Il y a des mots dans une langue parlée qui font image et sens, et qui sont l’expression du non-sens de leur utilisation dans la vraie vie : exclusion, violence, et cet autre anglicisme, « lockout », auquel on pourrait donner la même signification qu’aux deux premiers.

Est-ce que la fin justifie le moyen, demanderait Albert Camus à l’administration de l’UQTR. Après lecture des fins que celle-ci nous a énumérées le 2 mai dernier pour justifier sa décision d’exclusion violente et massive de ses employés professeurs, ne faut-il pas se questionner sur l’actuel résultat : discordance complète !

Ce n’est pas d’hier que nous palpons la disharmonie qui règne à l’UQTR entre son conseil d’administration, son administration et ses employés ; on peut même dire que l’hypertension est la culture d’entreprise de cette école du savoir. Triste constat. Il faut vraiment que le savoir soit de haute renommée pour que cette organisation ait survécu à toutes les tempêtes et chicanes qui se sont faites à l’intérieur de ses murs.

Je n’ai jamais été syndiqué. Je n’ai jamais vécu les affres d’une grève pour faire respecter ma condition humaine de travailleur ; je n’ai jamais vécu les blessures d’un lockout imposé par un employeur invoquant ses droits. J’observe cependant les séquelles de chacune de ces stratégies de ce que nous appelons « les relations de travail » et je ne peux que m’interroger sur leurs bien-fondés : sommes-nous en situation de respect mutuel ?

Ces chicanes épuisent, font piétiner et laisseront des cicatrices permanentes sinon très longues à effacer ; le « jeu » en vaut-il la chandelle ?

Trois-Rivières, le 9 mai 2018