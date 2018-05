Éducation: Québec-Ontario

À la suite de l’enquête de l’Institut du Québec sur les résultats scolaires des élèves de nos écoles publiques comparés à ceux de l’Ontario, j’ai lu beaucoup de réactions dans les journaux, avec grand intérêt. Il me semble cependant qu’on oublie souvent de considérer deux choses.



1) Le système public ontarien comprend deux réseaux, les écoles publiques et les écoles libres (soit les écoles catholiques, un peu l’équivalent de plusieurs de nos écoles privées) subventionnées à 100 %. Pour que la comparaison ait du sens, ne faudrait-il pas comparer le succès des élèves du système public ontarien avec celui des deux réseaux public et privé du Québec ? Il me semble que la comparaison serait alors plus juste et moins négative.



2) Le réseau public québécois compte beaucoup plus d’élèves en difficulté que le réseau privé, ce qui déséquilibre les résultats des enquêtes, mais il faut se souvenir que les écoles privées ne reçoivent pas la subvention spéciale que les écoles publiques reçoivent pour ce type d’élèves. Ne serait-il pas plus sain de leur donner les mêmes subventions, ce qui allégerait le réseau public et permettrait une meilleure comparaison entre les deux réseaux ?



Cela dit, sans oublier toutes les suggestions faites pour améliorer la performance des écoles et notamment le succès des garçons.

Dunham, le 9 mai 2018

Potter noster

On apprenait cette semaine que l’abbaye d’Oka a été vendue à un groupe privé pour 5,5 millions de dollars. Le groupe d’acheteurs compte transformer l’abbaye en un complexe agrotouristique. Parmi ses projets, ce groupe compte également transformer l’endroit en site thématique sur Harry Potter, le Trône de fer, l’époque médiévale avec des tournois de chevaliers.



Lord Durham finira par avoir raison. Les Canadiens français : un peuple sans Histoire. Et bientôt un peuple fantôme effacé à coups de balais magiques. Dans leur naufrage, les Canadiens français pourront au moins se tourner vers Oka et, de profundis, invoquer Harry Potter. Potter noster, ora pro nobis.

Le 9 mai 2018

Loi 62 : lignes directrices

Stéphanie Vallée vient de « passer la puck », pratiquant ainsi l’art de décider de ne pas décider. Son cas par cas n’est qu’un ramassis de vœux pieux où chaque décideur aura l’odieux de décortiquer la charge qui lui incombe selon ses convictions personnelles, ses principes ou sa culture. Comment s’y retrouver même en consultant la jurisprudence ? Et Ponce Pilate de s’en laver les mains.

Gatineau, 10 mai 2018

Amir Khadir, le dérangeur

Nonobstant le fait que je n’ai jamais été un militant de Québec solidaire (QS), il me faut reconnaître que le départ d’Amir Khadir de la vie politique laissera un grand vide à l’Assemblée nationale du Québec, notamment pour ses ripostes directes qui avaient souvent l’heur d’alimenter de façon constructive les débats parlementaires.



Devant un petit groupe de partisans de QS, le politicien de 56 ans n’a rien perdu de sa verve habituelle en réitérant la volonté de Québec solidaire de faire en sorte « que l’économie soit au service de tout le monde et pas seulement des gros bonnets de la finance et de l’industrie », et en dénonçant vertement les mécanismes du capitalisme, « les lobbys d’affaires, l’argent trop proche du pouvoir, la politique inféodée au pouvoir de l’argent ». Dans ces conditions, l’objectif demeure de « changer ce système corrompu qui détruit la nature et fabrique des inégalités », lance Amir Khadir.



Toutefois, au-delà de toute connotation partisane, je retiendrai d’Amir Khadir sa constance inébranlable dans ses convictions sociales-démocrates, pour lesquelles il a toujours porté bien haut le flambeau au risque de déranger à de multiples occasions les tenants du néolibéralisme.

Québec, le 6 mai 2018