Le privé grassement subventionnné ?

Dans le débat sur le financement des écoles privées, je suis surpris de constater que la plupart des gens qui se prononcent sur le sujet semblent ne pas savoir qu’en Ontario, il n’y a pas d’écoles privées. En effet, à cause des lois votées avant 1867 qui protégeaient les écoles confessionnelles. l’Ontario a conservé et finance quatre systèmes d’écoles : les écoles publiques anglophones, les écoles publiques francophones (depuis 1968), les écoles catholiques anglophones et les écoles catholiques francophones.



Ces quatre systèmes d’écoles sont maintenant financés par l’État à 100 %. À ma connaissance, il y a très peu d’écoles privées. Il est donc saugrenu d’expliquer les problèmes de diplomation des garçons québécois par l’existence des écoles privées, que Frédéric Julien (dans une lettre publiée dans Le Devoir du 9 mai) et indirectement Francine Pelletier (dans sa chronique) estiment « grassement subventionnées par l’État » alors qu’elles ne le sont qu’à 60 %…



Les causes du décrochage des garçons sont multiples : j’ose penser qu’il y en a deux que la rectitude politique empêche tout le monde de nommer : le manque de fierté identitaire que la nation québécoise ne veut pas régler… et dont les garçons souffrent plus que les filles ; ainsi que le refus de voir que la mixité pour des élèves de 12 ans à 16 ans fait perdre beaucoup de temps, d’énergie et d’argent, aux garçons surtout. Les Jésuites, avec la Ratio studiorum et la non-mixité, réussissaient pas mal mieux à former des garçons appliqués à leurs études, solides et fiers d’eux-mêmes.

Saint-Denis-sur-Richelieu, le 10 mai 2018

Lexus ici, Yaris ailleurs

Le 2 mai dernier, l’Institut économique de Montréal se portait à la défense des fournisseurs de services mobiles : si la facture cellulaire est si élevée au Canada, c’est parce que les usagers bénéficient d’un service de niveau « Lexus » alors que d’autres pays fournissent plutôt un service de niveau « Yaris ».



Eh bien, ma Yaris me fournit actuellement 1000 minutes, 1000 textos et 6 gigaoctets de données par mois, en plus des services de base comme la boîte vocale, le tout pour 12 euros (environ 18 $). En plus, mon forfait me permet d’utiliser mes minutes et mes données dans les 28 pays de l’Union européenne, ce qui est bien commode lorsque l’on se trouve en déplacement (que ferait-on sans Google Maps !). Continuez de vous promener en Lexus : je garde ma Yaris !

Autriche, le 4 mai 2018

Un taxi nommé PLQ

Sous le couvert du progressisme, le nouveau directeur de la campagne du PLQ, Alexandre Taillefer, tentera de déjouer, autant que faire se peut, le pronostic accablant sur l’avenir immédiat des libéraux québécois, réputés pour avoir sabré les budgets en santé et en éducation. Peut-être arrivera-t-il à revamper cette vieille flotte de taxis usés pour la mettre au goût du jour tout en masquant le véritable visage du parti « des vraies affaires ».



Nous aurions une suggestion à lui faire : changer la couleur de chaque véhicule (le rouge usé) pour des couleurs plus claires et vives et apposer un énorme logo distinctif sur les portières, comme « Bonjour, Hi ! ». Ce serait presque de l’art contemporain.

Le 10 mai 2018