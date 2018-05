Propos d’Amir Khadir: Gérald Godin aurait pleuré

Je partage les nombreux éloges rendus à Amir Khadir, cofondateur de Québec solidaire, alors qu’il annonçait qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections. Il sera certainement difficile de retrouver une voix aussi forte en faveur d’une plus grande justice sociale et capable d’exprimer avec éloquence son opposition et son indignation à l’égard des possédants qui s’enrichissent aux dépens d’une majorité de la population. Mais, comme il l’a affirmé, il quitte l’Assemblée nationale mais pas la politique. On peut donc penser qu’on entendra encore sa voix.

Malheureusement, en tant que militante de longue date pour l’indépendance du Québec, j’ai été estomaquée d’entendre monsieur Khadir critiquer très durement le Parti québécois lors de ses entrevues à la télévision. Il nie ainsi complètement les avancées sociales réalisées grâce au PQ. Je trouve cela indigne du cofondateur d’un parti qui se dit indépendantiste. Amir Khadir traite le PQ comme s’il était le principal ennemi à combattre. À croire que monsieur Khadir a davantage d’affinités avec les partis fédéralistes.

Gatineau, le 7 mai 2018

Et si le financement public de l’école privée était en cause…

L’Institut du Québec faisait paraître cette semaine une étude sur le décrochage scolaire au Québec, laquelle concluait que le Québec était bon dernier parmi toutes les provinces canadiennes en ce qui concerne le taux de diplomation au secondaire. On y apprenait aussi que les élèves provenant de milieux défavorisés, les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et les immigrants de première génération sont particulièrement à risque de ne pas atteindre la diplomation dans une période de cinq ans.

L’Institut y affirme que l’argument du manque de financement ne peut, à lui seul, expliquer la faiblesse persistante du taux de diplomation au Québec.

Étrangement, si le rapport invite le gouvernement à regarder ce qui se fait en Ontario et avance une panoplie de solutions potentielles, il n’a pas soulevé l’hypothèse — pourtant très plausible — que l’écart pourrait s’expliquer par une différence fondamentale dans les structures de financement de l’éducation : l’Ontario n’accorde aucun financement public à l’école privée ; le Québec la subventionne grassement. Au Québec, le financement public des écoles privées a donné lieu à une hausse de la fréquentation du réseau privé (20 % des élèves québécois fréquentent le réseau privé, contre moins de 5 % ailleurs au Canada), ce qui a entraîné un écrémage de l’école publique et une ségrégation scolaire.

Le ministre de l’Éducation continue de rejeter les études et rapports établissant un lien entre la ségrégation scolaire et le décrochage scolaire. Pourtant, l’étude de l’Institut du Québec cite une enquête du ministère de l’Éducation qui établit une forte corrélation entre le taux de décrochage scolaire et la proportion d’EHDAA dans les commissions scolaires. Devant cet état de fait, comment peut-on encore se permettre d’écarter la possibilité que le financement public du réseau privé puisse être en cause ? Est-ce un manque flagrant de perspicacité ou tout simplement de la mauvaise foi ?

La Finlande, reconnue pour l’excellence de ses résultats aux épreuves PISA et souvent citée en exemple, y compris par notre ministre de l’Éducation, a aboli l’école privée il y a plus de 40 ans. Combien de temps et combien d’échecs scolaires de plus nous faudra-t-il pour comprendre la leçon ?

Le 2 mai 2018

À propos de la «mobilité»

Ces jours-ci, promesses électorales obligent, on peut lire de nombreux commentaires et analyses à propos de la « mobilité », parmi lesquels la congestion automobile constitue l’un des thèmes récurrents. Il est consternant de voir que la majorité des suggestions proposées, que ce soit par des « experts » ou par de simples citoyens, renvoie à des solutions qui consistent à faire payer cet automobiliste dont on ne veut plus, de manière à le convaincre d’utiliser sa voiture moins souvent.

Dans l’ordre des solutions proposées afin de résoudre des problèmes sociaux, qu’il s’agisse de congestion routière ou de tout autre chose, il semble en effet que les moyens dont nous disposions pour venir à bout de ces difficultés soient toujours régressifs. En l’occurrence, qu’il s’agisse d’installer des péages sur les routes ou de taxer l’essence davantage (ou l’achat, ou encore l’usage du véhicule, peu importe), le résultat sera le même : le riche s’accommodera aisément de telles mesures et c’est le moins nanti qui fera les frais (c’est le cas de le dire) de leur instauration.

Qui plus est, si jamais on allait de l’avant avec, par exemple, les péages autoroutiers, le riche aurait, du coup, des voies moins congestionnées pour faire rouler ses imposants VUS, alors que le pauvre devrait y penser à deux fois avant de sortir de chez lui.

Pourrions-nous, pour une fois, prendre le problème par le bon bout et faire preuve d’un peu plus d’imagination ?

Le 8 mai 2018