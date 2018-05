L’exemple des transports à Singapour

Lors d’un récent voyage, j’ai pu constater comment un gouvernement peut prendre des mesures s’attaquant directement à la réduction du transport automobile. Ainsi, à Singapour, il existe un nombre fixe de permis d’immatriculation. Au terme des 10 ans de la durée d’un permis, celui-ci est remis aux enchères par le gouvernement. Actuellement, on peut payer 50 000 $ pour obtenir un permis. Ensuite, l’achat d’un véhicule est taxé à 100 %. Enfin, chaque véhicule est équipé d’un appareil qui est détecté par de nombreux systèmes de péages automatisés répartis dans l’île ; plus vous utilisez votre véhicule, plus vous payez. Il faut donc un revenu très élevé pour posséder une voiture.

Parallèlement à ces mesures, un vaste système de transport en commun a été développé (métro et bus) et un impressionnant parc de vélos libre-service est en place. Résultat : rare congestion routière, faible besoin de développement de nouvelles infrastructures routières, pollution mieux contrôlée.

Bien sûr, le Québec n’est pas un territoire comparable à celui de Singapour et restreindre l’usage des automobiles aux plus nantis n’est peut-être pas la meilleure voie. Cette comparaison permet tout de même de remettre en question la faiblesse de notre récente politique de mobilité durable à l’égard du transport automobile individuel.

Québec, le 7 mai 2018

Gouverner aujourd’hui

Pour qui suit un tant soit peu l’actualité politique, force est de constater l’omniprésence des communications dans la sphère politique. Comme si gouverner devient maintenant communiquer : déclarations d’intention, réactions, opinions prennent pratiquement toute la place. Gouverner est devenu une guerre de perceptions que se livrent les partis politiques dans l’espace public.

Où sont rendus les projets précis visant le bien commun et comportant des échéanciers précis et des moyens appropriés pour les réaliser comme en environnement, en fiscalité, en éducation ou en santé ? Des faveurs très concrètes sont fournies souvent très rapidement à divers intérêts privés (transfert d’effectifs publics dans les cliniques privées, cession de Bombardier à Airbus, salaire des médecins, etc.) alors que des projets touchant l’ensemble de la société sont souvent au point mort (fiscalité municipale restreinte, sous-effectifs des infirmières, retard dans la protection des zones sensibles, etc.).

Cette perte de la dimension « noble » de la politique, soit agir concrètement pour le bien-être de l’ensemble de la société, ce qu’on appelle le bien commun, est une tare de l’époque présente. À cet égard, le rôle des médias est essentiel pour « braquer le projecteur » sur l’agir et non sur la communication. Sinon, celui qui fait la déclaration la plus « sensationnelle » occupera l’espace médiatique qui, ensuite, donnera la place à la réaction de l’autre partie, dans un va-et-vient continuel, sans conséquence vraiment positive pour le bien commun.

Montréal, le 7 mai 2018

Histoire de poteaux

Les travaux du projet de Vélorue Saint-André, sur le Plateau-Mont-Royal, débuteront à la mi-mai. Nous apprenons à travers les branches qu’Hydro-Québec n’enfouira pas ses fils électriques, et ce, même si les trottoirs et la rue seront complètement éventrés ! Les affreux poteaux qui rendent l’entretien des trottoirs impossible en hiver, trottoirs par le fait même quasi impraticables pour les piétons, continueront d’être notre lot.

Ô gouffre d’incompétences ! Ô gaspillage de fonds publics ! Ô visions à court terme ! Nos lamentations pourront-elles faire bouger notre administration municipale qui se targue d’être à l’écoute, et dont le mantra est justement la mobilité ?

Montréal, le 2 mai 2018