«Autoportrait» sur la Colline

Le travail de Jean-Pierre Raynaud reprendra racine à Québec après en avoir été arraché. Autoportrait, l’oeuvre issue de la série de sculptures du même nom de l’artiste français, sera aménagée sur la colline Parlementaire à Québec. Semblable à Dialogue avec l’histoire, cette oeuvre mal aimée qui trônait sur la place de Paris avant d’être démantelée à la pelle mécanique par la Ville, en juin 2015, Autoportrait sera plus imposante que la première, atteignant 7,5 mètres de hauteur. Fabriquée en matériau composite alliant charges minérales et résine d’acrylique, elle sera aussi mieux adaptée au climat québécois. Propriété de l’avocat et collectionneur Marc Bellemare, Autoportrait sera accueillie cet automne par la Commission de la capitale nationale du Québec au parc de l’Amérique-Française. La Ville de Québec financera son installation à hauteur de 50 000 $.