Desjardins, bougie d’allumage de l’économie dans nos régions

Plusieurs caisses Desjardins à travers le Québec ont récemment annoncé des modifications à leur réseau de distribution. J’ai eu l’occasion de lire de nombreuses lettres ouvertes et commentaires sur les réseaux sociaux de membres qui pourfendaient leur coopérative de services financiers et déchiraient leur chemise sur la place publique, au nom de la dévitalisation des régions, dont la cause n’est rien de moins que le Mouvement Desjardins dans son ensemble.

À titre de dirigeant élu d’une caisse Desjardins, je me suis senti interpellé. C’est en réalité tout le contraire. Le Mouvement Desjardins est l’une des seules institutions financières qui contribuent quotidiennement au développement social, économique et culturel de nos régions à travers le Québec.

Desjardins est la bougie d’allumage de nombreux projets qui contribuent à augmenter le dynamisme économique des régions du Québec. Il suffit de voir les projets destinés au développement de nouvelles entreprises qui sont soutenus par notre grand mouvement coopératif. Le Fonds de 100 millions, mis sur pied par M. Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins, en novembre 2016 est un bon exemple du souffle que Desjardins souhaite donner aux régions afin de leur permettre d’atteindre leurs ambitions de développement. Il suffit aussi de se promener à travers le Québec pour constater à quel point la présence de Desjardins est forte, que ce soit par les logos dans les arénas, sur les programmes des festivals, dans les maisons des jeunes et la majorité des organismes communautaires. La présence de Desjardins ne se résume pas à des points de service sous-utilisés qui demeurent accessibles, mais plutôt à un appui à des projets dont les communautés ont le plus besoin.

La dynamique économique a changé et les membres des caisses ont changé également, c’est ainsi et Desjardins n’a d’autres choix que de s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation de ses membres.

L’Ange-Gardien, le 3 mai 2018

Mai 68 contre Mai 2018

Ainsi, les manifestations du 1er mai, de la Journée internationale des travailleurs, coïncidaient cette année avec le 50e anniversaire de Mai 68, l’idéal révolutionnaire dont beaucoup de commentateurs de l’actualité se souviennent avec nostalgie. Elles ont été l’occasion pour eux de jeter l’opprobre sur ces jeunes manifestants anticapitalistes agitant le drapeau du marteau et de la faucille dont l’ignorance de l’histoire du communisme disqualifierait leur démarche de contestation.

Depuis Mai 68, on distingue les nobles intentions des intentions malveillantes des manifestants qui animent le même modus operandi et conduisent au même résultat de « tout casser ». Il y aurait donc une différence entre la révolution et la révolte. Et « en matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d’ancêtres », disait André Breton.

Les nobles révolutionnaires qui avaient 20 ans en 1968 ont maintenant 70 ans et jouissent paisiblement de leur retraite après s’être construit le monde qu’ils désiraient et s’être donné ces bénéfices dont nous jouissons avec eux. C’est pour ça que j’imagine que, de leur point de vue, on leur doit beaucoup, ce qui les autorise à porter un regard condescendant sur ces jeunes révoltés ignorants de l’histoire. Ils pourraient leur enseigner, par exemple, cette sagesse de Simone Weil : « Les opprimés en révolte n’ont jamais réussi à fonder une société non oppressive. »

Pour le reste, cette rencontre occasionnelle entre les manifestants et les forces de la Loi et de l’Ordre est un bel exemple de coopération conflictuelle où chacun de son côté, mais aussi ensemble, on confirme sa vision du monde et satisfait ses intérêts respectifs. Et en fait, toutes ces manifestations de révolte qui ne réussissent pas à renverser l’ordre établi le renforcent.

Le 6 mai 2018