Les murs ont des oreilles

La saugrenuité de l’expression peut faire rire. Construisons des murs pour lutter contre « l’invasion des barbares », ces étrangers envahissants tels des fourmis charpentières longeant les États-Unis et inondant le Québec. Manifestement, on a un problème de porosité. Colmatons la fuite avant qu’au Québec, notre identité ne soit définitivement enterrée par ces hordes d’Haïtiens, de Noirs, de Salvadoriens, de Syriens qui fuient les politiques antimigratoires du voisin.

Monsieur Lisée, vous avez compris qu’au-delà de l’ironie de mes mots, votre solution triviale cache une méconnaissance volontaire de ce qu’est un réfugié. Pourquoi ne parlez-vous pas de Trump d’ailleurs ? Car finalement c’est lui qui est à l’origine de tout ce charivari, de ce capharnaüm. Les murs sont certes des barrières physiques qui empêchent une intrusion, mais ne pourront arrêter la misère qui tape à nos portes. Je peux vous rappeler des histoires de mur qui ne sont pas drôles : mur de Berlin, mur en Palestine, le projet de mur en Hongrie, etc. Le principal danger de votre proposition est sans nul doute l’emmurement de l’esprit. Le mur cervical est plus dangereux qu’un mur en parpaing. Je vous assure, Monsieur Lisée. Ce n’est pas seulement une histoire de mur. Si les gens fuient, c’est qu’il y a une raison.

Oui ! Vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde, mais imaginez une seule seconde si les Amérindiens avaient dressé des murs lorsque vos ancêtres arrivaient d’Europe fuyant la misère, nous n’en serions pas là, n’est-ce pas. Bref, monsieur Lisée, je sais que vous êtes intelligent et stratège. Mais là, vous l’avez échappé, et pas à peu près en bon québécois. J’espère que vous n’avez pas encore trouvé le maçon qui construira ce mur. Et entre nous, peut-être que le seul maçon disponible sera un ancien réfugié. Allez savoir !

Le 27 avril 2018

Un manque de fermeté

La volte-face de Jean-François Lisée sur la mise en place d’une clôture près du chemin Roxham s’inscrit bel et bien dans un excès de « politiquement correct » qui frappe notre classe politique depuis les dernières années.

On a décrié sa proposition comme étant exclusive et populiste, alors qu’en regardant de plus près on se rend compte rapidement qu’elle a toujours été conditionnelle à la suspension de l’entente avec les États-Unis sur les tiers pays sûrs. La mauvaise foi des « QSistes » en témoigne largement. Ce n’est pas normal dans un pays développé d’institutionnaliser un point de passage irrégulier dans un bois et d’y concentrer la très grande majorité de l’immigration irrégulière. Cette politique, qui, doit-on le rappeler, est un choix politique du gouvernement Trudeau, contribue à mettre les services publics du Québec sous pression, considérant la limite des ressources humaines et physiques disponibles. En empêchant les demandeurs d’asile de se présenter aux postes frontaliers, c’est cette entente qui ferme des portes.

En cela, la position de M. Lisée demeure beaucoup plus humaniste et ouverte que ce que les bien-pensants de la rectitude politique laissent entendre. Les enjeux contemporains liés à l’immigration nécessitent d’agir avec humanité et fermeté. Dans un monde marqué par des déséquilibres majeurs, c’est une condition pour garantir la pérennité et le caractère universel de notre système de protection sociale. En tout respect, je me serais attendu à plus de courage politique de la part du chef de l’opposition officielle et de son caucus.

Montréal, le 28 avril 2018